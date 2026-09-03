Vojska i policija dočekali tijelo Ratka Mladića na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu. Kovčeg je bio prekriven zastavom Republike Srpske i Srbije.

Izvor: TV Prva/printscreen

Tijelo Ratka Mladića stiglo je avionom danas na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" nešto prije 18 časova u pratnji članova porodice - sina Darka i njegove kćerke, odnosno unuke preminulog Ratka. U avionu kojim je transportovano tijelo Ratka Mladića bili su Darko Mladić, njegova ćerka, ministar pravde Nenad Vujić i dva bivša saborca Ratka Mladića.

Na aerodromu su u trenutku slijetanja aviona bile prisutne jake policijske snage. Pripadnici Vojske Srbije iznijeli su kovčeg koji je bio prekriven zastavom Srpske i Srbije.

Pogledajte fotografije sa dočeka tijela Ratka Mladića na aerodromu u Beogradu

Vidi opis Vojska nosi kovčeg prekriven zastavama Srbije i Srpske: Prve slike sa dočeka tijela Ratka Mladića u Beogradu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Prva/printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: TV Prva/printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: TV Prva/printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: TV Prva/printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: TV Prva/printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: TV Prva/printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: TV Prva/printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Podsjećamo, Mladić preminuo je 27. avgusta u zatvorskoj zdravstvenoj ustanovi Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MTPI).