Vojska i policija dočekali tijelo Ratka Mladića na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu. Kovčeg je bio prekriven zastavom Republike Srpske i Srbije.
Tijelo Ratka Mladića stiglo je avionom danas na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" nešto prije 18 časova u pratnji članova porodice - sina Darka i njegove kćerke, odnosno unuke preminulog Ratka. U avionu kojim je transportovano tijelo Ratka Mladića bili su Darko Mladić, njegova ćerka, ministar pravde Nenad Vujić i dva bivša saborca Ratka Mladića.
Na aerodromu su u trenutku slijetanja aviona bile prisutne jake policijske snage. Pripadnici Vojske Srbije iznijeli su kovčeg koji je bio prekriven zastavom Srpske i Srbije.
Pogledajte fotografije sa dočeka tijela Ratka Mladića na aerodromu u Beogradu
Vojska nosi kovčeg prekriven zastavama Srbije i Srpske: Prve slike sa dočeka tijela Ratka Mladića u Beogradu (Foto)