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Vojska nosi kovčeg prekriven zastavama Srbije i Srpske: Prve slike sa dočeka tijela Ratka Mladića u Beogradu (Foto)

Vojska nosi kovčeg prekriven zastavama Srbije i Srpske: Prve slike sa dočeka tijela Ratka Mladića u Beogradu (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Vojska i policija dočekali tijelo Ratka Mladića na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu. Kovčeg je bio prekriven zastavom Republike Srpske i Srbije.

Tijelo Ratka Mladića stiglo u Beograd foto Izvor: TV Prva/printscreen

Tijelo Ratka Mladića stiglo je avionom danas na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" nešto prije 18 časova u pratnji članova porodice - sina Darka i njegove kćerke, odnosno unuke preminulog Ratka. U avionu kojim je transportovano tijelo Ratka Mladića bili su Darko Mladić, njegova ćerka, ministar pravde Nenad Vujić i dva bivša saborca Ratka Mladića.

Na aerodromu su u trenutku slijetanja aviona bile prisutne jake policijske snage. Pripadnici Vojske Srbije iznijeli su kovčeg koji je bio prekriven zastavom Srpske i Srbije.

Pogledajte fotografije sa dočeka tijela Ratka Mladića na aerodromu u Beogradu

Podsjećamo, Mladić preminuo je 27. avgusta u zatvorskoj zdravstvenoj ustanovi Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MTPI).

(Mondo.rs)

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