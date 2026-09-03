Preuzeto tijelo Ratka Mladića: Večeras stiže u Srbiju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da se očekuje da tijelo Ratka Mladića u kasnim popodnevnim satima stigne u Srbiju.

Izvor: MARTIN MEISSNER / AFP / Profimedia

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da se očekuje da tijelo Ratka Mladića u kasnim popodnevnim satima stigne u Srbiju.

"Vjerujem da će porodica Ratka Mladića objaviti sve informacije, ali prema mojim posljednjim infomracijama, očekuje se da tijelo Ratka Mladića u kasnim popodnevnim satima stigne u Srbiju", rekao je on.

On je istakao da se procjenjuje da će sahrani generala Mladića prisustovati desetine hiljada ljudi i to će biti veoma zahtjevno za obezbjeđivanje. Vučić je naglasio da će biti upotrebljene sve raspoložive snage da se bezbjednost osigura za sve.

"Mi ćemo tu da budemo, da pružimo svaku vrstu logističke, transportne i podrške da očuvamo javni red, mir i bezbednost", dodao je Vučić

Podsjetimo, Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u zatvorskoj zdravstvenoj ustanovi Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MTPI).