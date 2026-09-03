logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preuzeto tijelo Ratka Mladića: Večeras stiže u Srbiju

Preuzeto tijelo Ratka Mladića: Večeras stiže u Srbiju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da se očekuje da tijelo Ratka Mladića u kasnim popodnevnim satima stigne u Srbiju.

profimedia-0095234207.jpg Izvor: MARTIN MEISSNER / AFP / Profimedia

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da se očekuje da tijelo Ratka Mladića u kasnim popodnevnim satima stigne u Srbiju.

"Vjerujem da će porodica Ratka Mladića objaviti sve informacije, ali prema mojim posljednjim infomracijama, očekuje se da tijelo Ratka Mladića u kasnim popodnevnim satima stigne u Srbiju", rekao je on.

On je istakao da se procjenjuje da će sahrani generala Mladića prisustovati desetine hiljada ljudi i to će biti veoma zahtjevno za obezbjeđivanje. Vučić je naglasio da će biti upotrebljene sve raspoložive snage da se bezbjednost osigura za sve.

"Mi ćemo tu da budemo, da pružimo svaku vrstu logističke, transportne i podrške da očuvamo javni red, mir i bezbednost", dodao je Vučić

Podsjetimo, Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u zatvorskoj zdravstvenoj ustanovi Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MTPI).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ratko Mladić Aleksandar Vučić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ