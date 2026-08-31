Dodik: Prisustvovaću sahrani generala Ratka Mladića

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Banjaluci da će prisustvovati sahrani generala Ratka Mladića i govorio o odnosima u BiH.

Izvor: Srna/screenshot

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da će prisustvovati sahrani generala Ratka Mladića.

"Zabranjuju ljudima da iznose stavove o Mladiću. Da li je ovo moguće, neka sada snime ko će biti na njegovoj sahrani", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a.

On je podsjetio da su muslimanskom ratnom komandantu Rasimu Deliću u Sarajevu upriličene sve počasti, iako je osuđen za ratne zločine.

"U Sarajevu imaju Sud i Tužilštvo BiH koje instrumentalizuju za svoje politike. Prihvatamo dejtonsku BiH, a ne onu koje žele u Sarajevu", ponovio je Dodik.

On je dodao da se ponovo na dnevni red moraju staviti sve nadležnosti koje su propisane Dejtonskim sporazumom.

"Krajnje je vrijeme da razgovaramo. Pitam se kako su oni iz Sarajeva loši i u odnosima sa Hrvatima, a ne samo sa nama. Da li ovo govori o svemu", rekao je Dodik.