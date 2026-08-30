logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Doktorica iz Tomislavgrada dobila otkaz zbog veličanja Ratka Mladića 1

Doktorica iz Tomislavgrada dobila otkaz zbog veličanja Ratka Mladića

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Klix.ba
1

Doktorica iz Doma zdravlja Tomislavgrad dobila je otkaz nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju Ratka Mladića uz poruku "Počivaj u miru generale i hvala!".

doktorica Izvor: Shutterstock

Doktorica iz Doma zdravlja Tomislavgrad dobila je otkaz nakon što je na društvenim mrežama veličala ratnog zločinca Ratka Mladića.

Doktorica je na društvenim mrežama objavila Mladićevu fotografiju uz poruku: “Počivaj u miru generale i hvala!”.

Objava je izazvala brojne i oštre reakcije javnosti, nakon čega je pokrenut disciplinski postupak u Domu zdravlja Tomislavgrad.

Direktorica ustanove Ivanka Živković potvrdila je za lokalne medije da je postupkom utvrđeno da se na društvenim mrežama oglasila doktorica inicijala J. J.

Slučaj je prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova, dok je doktorici uručen otkaz ugovora o radu.

“U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu”, izjavila je Živković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tomislavgrad doktorica otkaz Ratko Mladić

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Miloš

A kad Hrvati veličaju Ustaštvo i Tomsona, nikom ništa. Treba Hrvate kažnjavati u srpskim sredinama koji slušaju Tomsona

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ