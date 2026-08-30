Doktorica iz Tomislavgrada dobila otkaz zbog veličanja Ratka Mladića

Doktorica iz Doma zdravlja Tomislavgrad dobila je otkaz nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju Ratka Mladića uz poruku "Počivaj u miru generale i hvala!".

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Doktorica iz Doma zdravlja Tomislavgrad dobila je otkaz nakon što je na društvenim mrežama veličala ratnog zločinca Ratka Mladića.

Doktorica je na društvenim mrežama objavila Mladićevu fotografiju uz poruku: “Počivaj u miru generale i hvala!”.

Objava je izazvala brojne i oštre reakcije javnosti, nakon čega je pokrenut disciplinski postupak u Domu zdravlja Tomislavgrad.

Direktorica ustanove Ivanka Živković potvrdila je za lokalne medije da je postupkom utvrđeno da se na društvenim mrežama oglasila doktorica inicijala J. J.

Slučaj je prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova, dok je doktorici uručen otkaz ugovora o radu.

“U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu”, izjavila je Živković.