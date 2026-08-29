Hag ne zna kada će tijelo Ratka Mladića biti predato Srbiji: U toku istraga o njegovoj smrti

Međunarodni rezidualni mehanizam saopštio je da za sada ne može precizirati kada će tijelo Ratka Mladića biti predato Srbiji. U toku je istraga o okolnostima njegove smrti.

Izvor: MARTIN MEISSNER POOL/EPA

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može precizirati kada će tijelo Ratka Mladića biti predato Srbiji.

U toku je istraga o okolnostima njegove smrti koju po nalogu predsjednice Mehanizma vodi sudija Ijan Bonomi, a rok za njen završetak nije određen.

Mehanizam navodi i da su detalji o smrti, kao i postupanje sa posmrtnim ostacima, dok istraga traje povjerljivi.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može precizirati kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti može iznijeti detalje o okolnostima njegove smrti.

Razlog je istraga koju po nalogu predsjednice Mehanizma, sudije Grasijele Gati Santane, sprovodi sudija Ijan Bonomi.

Santana je 27. avgusta 2026. godine naložila potpunu istragu okolnosti Mladićeve smrti, koja je nastupila dok se nalazio na liječenju u Hagu. Bonomi je zadužen da o rezultatima istrage izvijesti "što je prije razumno moguće", ali rok za završetak istrage nije određen.

Do okončanja istrage detalji o Mladićevoj smrti smatraju se povjerljivim, zbog čega Mehanizam nije u mogućnosti da pruži dodatne informacije.

"Postupanje sa posmrtnim ostacima gospodina Mladića u ovom trenutku je povjerljivo i Mehanizam nije u mogućnosti da o tome razgovara", navedeno je u odgovoru Pres-službe Mehanizma.

Na pitanje zbog čega Mladiću nije bilo omogućeno da nastavi liječenje u Srbiji, Mehanizam je naveo da je on tražio puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga.

U zahtjevu je navedeno da je njegova smrt "neizbježna", kao i da bi prebacivanjem u Srbiju bila omogućena "znatno veća i kontinuiranija prisutnost članova njegove najbliže porodice".

Predsjednica Mehanizma je, međutim, ocijenila da su sveobuhvatna i humana medicinska njega i pomoć koje su Mladiću pružane u pritvorskoj bolnici, uključujući pomoć u svakodnevnim aktivnostima, "daleko prevazilazile minimum propisan međunarodnim standardima".

U odluci je navedeno da su takva njega i pomoć poštovale Mladićevo zdravlje, ljudsko dostojanstvo i osnovna prava, dok sama očekivana blizina smrti nije predstavljala okolnost zbog koje bi njegov dalji boravak u pritvoru bio nespojiv sa tim pravima.

Mehanizam je naveo i da je Mladić imao izuzetne uslove za posjete koji su omogućavali značajan kontakt sa porodicom.

Pritvorska jedinica UN omogućila je dodatne posjete porodice nakon podnošenja zahtjeva za puštanje na slobodu, a očekivalo se da će biti omogućene i nove posjete u neposrednoj budućnosti.

Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta 2026. godine dok se nalazio na bolničkom liječenju u Hagu. Nakon što je medicinski službenik Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija obaviješten o smrti, holandske vlasti pokrenule su standardne procedure i istrage predviđene njihovim zakonodavstvom.

Mehanizam je istog dana naložio potpunu istragu o okolnostima smrti i za njeno sprovođenje odredio sudiju Ijana Bonomija.

Mladić je prije smrti služio kaznu doživotnog zatvora nakon što ga je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju 2017. godine osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Presuda i kazna potvrđene su 2021. godine pred žalbenim vijećem Međunarodnog rezidualnog mehanizma.

Bio je komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Međunarodni rezidualni mehanizam sada treba da utvrdi okolnosti njegove smrti, a do završetka istrage ostaje neizvjesno kada će njegovo tijelo biti predato Srbiji.