Aleksandar Vučić govorio je o smrti Ratka Mladića, mogućem mjestu sahrane, Hašimu Tačiju i odnosu Haškog tribunala prema Srbima.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Aleksandar Vučić izjavio je da Srbiju i Republiku Srpsku očekuju teški politički dani, komentarišući posljednja dešavanja u vezi sa Haškim tribunalom i smrt bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.

Vučić je, govoreći o presudama pred Haškim tribunalom, naveo da su, prema njegovom mišljenju, osobe koje su učestvovale u zločinima nad Srbima često bivale oslobađane ili bi nakon prvostepenih presuda bile oslobođene u drugostepenom postupku.

“Nas čekaju ne laki politički dani. Sve one koji su učestvovali u zločinima protiv Srba uvijek bi oslobađali, ili tobož kažnjavali, pa oslobađali u drugostepenim presudama. Oslobođeni su oni koji su učestvovali u ‘Oluji’, poput Ante Gotovine, ili Nasera Orića”, rekao je Vučić.

Vidi opis Prvo oglašavanje Vučića o smrti Ratka Mladića: “Hoće da nam kažu da smo mi Srbi jedini krivci” Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA PHOTO EPA FILES/-/as/kr Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: (AP Photo/Radivoje Pavicic, File) Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: (AP Photo/Radivoje Pavicic, File) Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TORBJÖRN ANDERSSON / XP / AFP / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: ENRIC MARTI/EPA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ENRIC MARTI/EPA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: (AP Photo/Radivoje Pavicic) Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Radivoje Pavicic/AP Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: (AP Photo/Radivoje Pavicic) Br. slika: 9 9 / 9 AD

On je posebno govorio o slučaju Nasera Orića, navodeći da je postojalo svjedočenje o njegovom navodnom učešću u ubistvu Slobodana Ilića.

"Nikoga nije bilo briga što su imali nedvosmisleno svjedočenje o tome da je lično učestvovao u ubijanju i krvoločnom ubistvu Slobodana Ilića", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, zbog toga je ranije rekao da "nije kraj tome", jer će se, kako je naveo, pratiti reakcije javnosti i u Srbiji i u Republici Srpskoj.

Vučić je zatim pomenuo i postupak protiv nekadašnjeg lidera OVK Hašima Tačija.

“Nije kraj jer su za 16. septembar, kako saznajem, zakazali izricanje presude Hašimu Tačiju i da pokriju zatvorske dane, i da će u ostatku biti oslobađajuća. Hoće zapadnjaci da nam kažu: ‘Vi Srbi ste jedini krivci’”, naveo je Vučić.

“Trudili smo se da Mladić skonča život u Srbiji”

Govoreći o porodici Ratka Mladića, Vučić je rekao da je dugo u kontaktu sa njegovim sinom Darkom Mladićem.

“Trudili smo se da pomognemo koliko je moguće, trudili smo se da skonča svoj život u Srbiji. Precizno smo znali mi, a još preciznije oni, koji to nisu dopustili”, rekao je Vučić.

On je dodao da su u Beogradu očekivali konferenciju Mehanizma za međunarodne krivične tribunale, ali da ona nije održana.

“Čekali smo jutros konferenciju Rezidualnog mehanizma, ali je nije bilo, i dalje ne znamo ništa. Razgovarao sam i sa Dodikom, mi moramo da razgovaramo i sa RS”, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije naveo je da se kao mogućnost pominje da Ratko Mladić bude sahranjen u Beogradu, pored svoje kćerke Ane Mladić.

“Načuli smo kao mogućnost da bude sahranjen u Beogradu pored svoje kćerke, ali ništa više ne znamo i ne možemo da znamo jer njegovo tijelo nije u zemlji, niti znamo kada će da bude”, rekao je Vučić.

On je kritikovao postupanje Haškog tribunala prema Mladiću.

“Mi smo vidjeli da je Hag želio Mladićevu smrt iza rešetaka, vidjeli smo da nisu željeli da dopuste da umre u Srbiji, tamo gdje je želio da umre. To je anticivilizacijsko ponašanje, bez presedana i opravdanja”, naveo je Vučić.

Dodao je da će Srbija pomoći porodici ukoliko odluči da Ratko Mladić bude sahranjen u Srbiji.

“Ako porodica bude željela da bude u Srbiji, pomoći ćemo da bude na dostojanstven način”, rekao je Vučić.