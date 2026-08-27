logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvanično saopštenje iz Haga: Pokrenuta istraga o okolnostima smrti Ratka Mladića

Zvanično saopštenje iz Haga: Pokrenuta istraga o okolnostima smrti Ratka Mladića

Autor Haris Krhalić
0

Predsjednica Mehanizma u Hagu naložila je istragu o okolnostima smrti Ratka Mladića. Istragu vodi sudija Iain Bonomy, saopšteno je iz UN-a.

profimedia-0095234207.jpg Izvor: MARTIN MEISSNER / AFP / Profimedia

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, sutkinja Graciela Gatti Santana, naložila je potpunu istragu o okolnostima smrti Ratka Mladića, koji je preminuo danas tokom hospitalizacije u Hagu. Za vođenje istrage imenovan je sudija Iain Bonomy.

Nakon što je medicinski službenik Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija obaviješten o smrti, nizozemske vlasti započele su standardne postupke i istrage propisane nacionalnim zakonodavstvom. Istovremeno, predsjednica Mehanizma iskoristila je ovlaštenja data Statutom i Pravilnikom o pritvoru kako bi pokrenula nezavisnu istragu unutar ove institucije.

Bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske uhapšen je 26. maja 2011. godine, nakon čega je prebačen u Hag. Pretresno vijeće MKSJ-a osudilo ga je 22. novembra 2017. godine za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine na kaznu doživotnog zatvora. Žalbeno vijeće Mehanizma potvrdilo je osuđujuću presudu i kaznu 8. juna 2021. godine. U trenutku smrti, Mladić je čekao prebacivanje u državu u kojoj je trebalo da izdržava preostali dio kazne.

Međunarodni rezidualni mehanizam osnovan je Rezolucijom 1966 Vijeća sigurnosti UN-a iz decembra 2010. godine kako bi preuzeo nadležnosti i funkcije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Suda za Ruandu (MKSR). Nakon zvaničnog zatvaranja MKSJ-a krajem 2017. godine, Mehanizam je nastavio sa radom u Hagu i Arushi kao samostalna institucija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ratko Mladić Hag

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ