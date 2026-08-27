Zvanično saopštenje iz Haga: Pokrenuta istraga o okolnostima smrti Ratka Mladića

Predsjednica Mehanizma u Hagu naložila je istragu o okolnostima smrti Ratka Mladića. Istragu vodi sudija Iain Bonomy, saopšteno je iz UN-a.

Izvor: MARTIN MEISSNER / AFP / Profimedia

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, sutkinja Graciela Gatti Santana, naložila je potpunu istragu o okolnostima smrti Ratka Mladića, koji je preminuo danas tokom hospitalizacije u Hagu. Za vođenje istrage imenovan je sudija Iain Bonomy.

Nakon što je medicinski službenik Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija obaviješten o smrti, nizozemske vlasti započele su standardne postupke i istrage propisane nacionalnim zakonodavstvom. Istovremeno, predsjednica Mehanizma iskoristila je ovlaštenja data Statutom i Pravilnikom o pritvoru kako bi pokrenula nezavisnu istragu unutar ove institucije.

Bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske uhapšen je 26. maja 2011. godine, nakon čega je prebačen u Hag. Pretresno vijeće MKSJ-a osudilo ga je 22. novembra 2017. godine za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine na kaznu doživotnog zatvora. Žalbeno vijeće Mehanizma potvrdilo je osuđujuću presudu i kaznu 8. juna 2021. godine. U trenutku smrti, Mladić je čekao prebacivanje u državu u kojoj je trebalo da izdržava preostali dio kazne.

Međunarodni rezidualni mehanizam osnovan je Rezolucijom 1966 Vijeća sigurnosti UN-a iz decembra 2010. godine kako bi preuzeo nadležnosti i funkcije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Suda za Ruandu (MKSR). Nakon zvaničnog zatvaranja MKSJ-a krajem 2017. godine, Mehanizam je nastavio sa radom u Hagu i Arushi kao samostalna institucija.