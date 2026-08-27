Ratko Mladić biće sahranjen u Beogradu pored kćerke Ane? Srbija pokrenula proceduru za sahranu uz vojne počasti

Država Srbija pokrenula je zvaničnu proceduru, kako bi se ispunila poslednja želja bivšeg generala Ratka Mladića, da bude sahranjen u porodičnoj grobnici.

Izvor: MARTIN MEISSNER / AFP / Profimedia

Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, može biti sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu, pored ćerke Ane, a prema nezvaničnim informacijama, država Srbija je pokrenula odgovarajuću proceduru.

Kako navodi Informer, država Srbija pokrenula je proceduru preko Predsjedništva i nadležnih ministarstava kako bi se omogućilo da Mladić bude sahranjen na mjestu koje je, prema tim informacijama, sam želio. Vijest dolazi nakon što je objavljeno da je Mladić preminuo u Hagu poslije višemjesečnog veoma teškog zdravstvenog stanja.

"Kako saznajemo iz Predsjedništva i nadležnih Ministarstava, general Mladić biće sahranjen uz sve državne i vojne počasti", rekao je urednik Informera Dragan J. Vučićević u Specijalnom programu na Informer televiziji.

Želio da počiva pored ćerke

Smrt ćerke Ane 1994. godine obilježila je privatni život Ratka Mladića. Iako je zvanična istraga utvrdila da je 24-godišnja djevojka izvršila samoubistvo u porodičnoj kući u Beogradu, Mladić u to nikada nije povjerovao, tvrdeći da je ubijena.

Njen gubitak, kako kažu njegovi poznanici, potpuno ga je promijenio, a svoju miljenicu često je nazivao "zvijezdom".

Povodom smrti Ratka Mladića oglasio se i Vojislav Šešelj, koji je istakao da je njegova želja bila da počiva pored Ane.

"Kao nacija moramo da mu pružimo najviše počasti i da se omogući da bude sahranjen u grobnici svoje ćerke Ane, što je bila njegova želja", poručio je on.

Za sada nisu objavljeni detalji o tome kada bi tijelo Ratka Mladića moglo da bude dopremljeno u Srbiju, niti kada bi sahrana mogla da bude održana. Očekuje se da će više informacija o organizaciji sahrane i mjestu ukopa biti poznato nakon završetka potrebnih procedura.

Ratko Mladić posljednje godine života proveo je u Hagu, gdje je služio doživotnu zatvorsku kaznu.

(Informer/MONDO)