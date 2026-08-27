Stanivuković povodom smrti Mladića: Njegovo ime ostaje duboko upisano u našu istoriju

Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković uputio je najdublje saučešće porodici Ratka Mladića, poručivši da njegovo ime ostaje duboko upisano u istoriju.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković izrazio je najdublje saučešće porodici Ratka Mladića povodom njegove smrti, ali i svim ljudima koji su ga doživljavali kao simbol jednog vremena i jedne borbe.

"Za srpski narod, Ratko Mladić ostaje čovjek čije je ime duboko upisano u našu istoriju. Čovjek koji je, kako ga mnogi pamte, najteže trenutke svog naroda nosio na svojim plećima, koji je za svoj narod podnosio žrtvu i čije će djelo i ime nastaviti da žive."

"Istoriju će pisati vrijeme, sudiće joj različiti ljudi i različite politike, ali narod ne zaboravlja one za koje vjeruje da su se borili za njega. Neka njegovoj porodici u ovim teškim trenucima Bog podari snagu, a generalu vječni mir i hvala", naveo je Stanivuković na mrežama.