Preminuo Ratko Mladić

Bivši glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini.

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Mladić je prvo hospitalizovan u civilnoj bolnici u Hagu, da bi kasnije bio prebačen u zatvorsku zdravstvenu ustanovu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MTPI).

Ratko Mladić je rođen 12. marta 1942. u selu Božanovići kod Kalinovika. Nakon osnovne škole, Mladić se seli u Beograd, gdje završava Vojnoindustrijsku školu u Zemunu. U Jugoslovensku narodnu armiju stupa putem konkursa na Vojnu akademiju dana 20. oktobra 1961. godine.

Savezu komunista Jugoslavije pridružio se 12. februara 1964. godine. U aktivnu vojnu službu stupa 27. septembra 1965, kada je potpisao vojnu zakletvu.

Mladić je osuđen po deset tačaka optužnice, dok je oslobođen po prvoj tački "Genocid u šest opština" (Foča, Kotor Varoš, Prijedor, Ključ, Sanski Most, Vlasenica).

Proglašen je krivim po drugoj tački optužnice "Genocid u Srebrenici", trećoj tački "Zločin i kršenje običaja ratovanja", četvrtoj tački "Istrebljenje – zločin protiv čovječnosti" i petoj tački "Ubistvo – zločin protiv čovječnosti".

Takođe je osuđen po šestoj tački optužnice "Ubistvo – kršenje običaja ratovanja", sedmoj tački "Deportacija – zločin protiv čovječnosti", osmoj tački "Prisilno premještanje – zločin protiv čovječnosti", devetoj tački "Terorisanje – kršenje običaja ratovanja".

Mladić je proglašen krivim i po desetoj tački optužnice "Napadi na civile – kršenje običaja ratovanja" i na kraju po jedanaestoj tački optužnice "Uzimanje talaca – kršenje običaja ratovanja".