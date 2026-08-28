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Ričard Gir na Balkanu tražio Mladića: Mještani pomislili da je agent CIA

Ričard Gir na Balkanu tražio Mladića: Mještani pomislili da je agent CIA

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Slavni glumac Ričard Gir uletio je u opasnu avanturu na našim prostorima svojevremeno, a detalji sa terena i danas zvuče kao scenario za akcioni triler.

Ričard Gir tražio Ratka Mladića po Balkanu: Mislili da je agent CIA Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/DeFilmBlog

Priče o tome šta su svjetske zvijezde radile tokom posjeta Balkanu uvijek privlače pažnju, ali anegdota u kojoj se ukrštaju holivudski glumac Ričard Gir i bivši komandant Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, prevazilazi sve što ste do sada čuli.

Sve je počelo prije skoro dvije decenije, kada je ekipa u Holivudu odlučila da snimi crnohumorni trilerpod nazivom "Lov u Bosni" ("The Hunting Party"). Priča je pratila novinarsku ekipu koja odlučuje da sama locira i uhvati najtraženijeg čovjeka na Balkanu, dok ga zvanične službe godinama "bezuspješno traže".

Pogledajte trejler:

The Hunting party trejler za film
Izvor: Youtube / DeFilmBlog

Međutim, ono što se dešavalo iza kamera bilo je daleko luđe od onoga što smo vidjeli na filmskom platnu.

Raspitivali se po kafanama, lokalci pali u paniku

Želeći da se što bolje spremi za ulogu i osjeti atmosferu, Ričard Gir je sa režiserom Ričardom Šepardoma obišao teren. Umjesto da sjedi u luksuznom hotelu, Gir je ušao u ulogu prije vremena - počeo je po lokalnim kafićima i kafanama da se raspituje kod mještana: "Zna li se gdje se krije Mladić?" ili "Ko ga čuva u ovim krajevima?"

Ono što glumac nije računao, jeste da balkanski mentalitet i lokalne službe ne funkcionišu po holivudskom scenariju.

Pomiješali glumca sa agentom CIA

Kada su lokalci i bezbjednosne strukture vidjele poznatu facu kako sa ozbiljnim izrazom lica zapitkuje o najopasnijim ljudima u regionu, nastala je opšta uzbuna.

Niko nije mogao da povjeruje da je zvijezda filma "Zgodna žena" došla samo radi glume. Proširila se vijest da je Ričard Gir zapravo vrhunski operativac CIA na tajnom zadatku, a da mu je holivudska karijera samo savršena maska!

"U jednom trenutku smo shvatili da nas prate. Sumnjivi likovi u kolima su išli za nama gdje god bismo krenuli. Bilo je prosto nevjerovatno - mislili su da smo došli da ga stvarno uhapsimo!" – ispričao je kasnije režiser filma.

Pogledajte još kadrova iz filma:

Režiser Ričard Šepard i sam Ričard Gir dospjeli su u medije tokom svjetske premijere filma na Festivalu u Veneciji 2007. godine, kao i u intervjuima za američke i britanske medije. Šepard i Gir su u njima objasnili da film počinje natpisom "Samo su najsmješniji dijelovi ove priče istiniti" ("Only the most ridiculous parts of this story are true").

Režiser je tada javno prepričavao anegdotu kako su tokom priprema i istraživanja na lokacijama u regionu upali u situaciju da ih sumnjivi likovi prate, jer su mislili da Gir glumi glumca, a da je zapravo operativac na terenu.

Sve zabilježeno u istinitom tekstu

Čitav film, pa i ova luda epizoda, nastali su na osnovu teksta novinara Skota Andersona pod nazivom "Šta sam radio na ljetnom raspustu", koji je objavljen u časopisu Esquire. Grupa novinara je u šali počela da glumi tajne agente, što je izazvalo lančanu reakciju i haos na terenu.

Gir je kasnije priznao da mu u pojedinim trenucima uopšte nije bilo svejedno, ali da je to bilo iskustvo koje nikada u životu neće zaboraviti.

Film je na kraju snimljen, priča o holivudskom glumcu koji "lovi" po Balkanu obišla je svijet, a ova anegdota ostala je upisana kao jedan od najvećih bizarluka u istoriji moderne pop-kulture.

Podsjetimo, Ratko Mladić preminuo je juče u 84. godini u zatvorskoj bolnici u Hagu tokom izdražavanja kazne doživotnog zatvora

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