logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UEFA pokrenula postupak protiv Zvezde zbog veličanja Ratka Mladića: Pod istragom i "neprimjereno ponašanje tima"?!

UEFA pokrenula postupak protiv Zvezde zbog veličanja Ratka Mladića: Pod istragom i "neprimjereno ponašanje tima"?!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

UEFA pokrenula postupak protiv Crvene zvezde zbog veličanja Ratka Mladića na utakmici protiv Viktorije Plzenj.

UEFA pokrenula postupak protiv Crvene zvezde zbog veličanja Ratka Mladića Izvor: Kurir/Ilija Ilić

UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv srpskog kluba Crvene zvezde zbog transparenata koji su se pojavili na utakmici protiv Viktorije Plzenj u znak oproštaja od generala Vojske Republike Srpske, Ratka Mladića, koji je preminuo u četvrtak.

Portal "Atletik" saznao je tu informaciju i prenio da je Zvezda na svojim društvenim mrežama objavila transparent navijača sa natpisom: "Generale, vječna slava i hvala".

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, u 85. godini u Hagu.

UEFA je u petak, u izjavi za "Atletik" saopštila da je protiv srpskog kluba pokrenula disciplinski postupak po tri osnova, uključujući rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje, prenošenje poruke koja nije primjerena sportskom događaju, ali i zbog "neprimjerenog ponašanja ekipe".

Crvena zvezda je u četvrtak izgubila od Viktorije Plzenj u Češkoj rezultatom 5:1, čime je ostala bez plasmana u ovosezonsku Ligu Evrope i takmičenje će nastaviti u Konferencijskoj ligi, trećem po rangu evropskom klupskom takmičenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Ratko Mladić UEFA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC