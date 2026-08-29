UEFA pokrenula postupak protiv Crvene zvezde zbog veličanja Ratka Mladića na utakmici protiv Viktorije Plzenj.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv srpskog kluba Crvene zvezde zbog transparenata koji su se pojavili na utakmici protiv Viktorije Plzenj u znak oproštaja od generala Vojske Republike Srpske, Ratka Mladića, koji je preminuo u četvrtak.

Portal "Atletik" saznao je tu informaciju i prenio da je Zvezda na svojim društvenim mrežama objavila transparent navijača sa natpisom: "Generale, vječna slava i hvala".

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, u 85. godini u Hagu.

UEFA je u petak, u izjavi za "Atletik" saopštila da je protiv srpskog kluba pokrenula disciplinski postupak po tri osnova, uključujući rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje, prenošenje poruke koja nije primjerena sportskom događaju, ali i zbog "neprimjerenog ponašanja ekipe".

Vidi opis UEFA pokrenula postupak protiv Zvezde zbog veličanja Ratka Mladića: Pod istragom i "neprimjereno ponašanje tima"?! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 10 / 10

Crvena zvezda je u četvrtak izgubila od Viktorije Plzenj u Češkoj rezultatom 5:1, čime je ostala bez plasmana u ovosezonsku Ligu Evrope i takmičenje će nastaviti u Konferencijskoj ligi, trećem po rangu evropskom klupskom takmičenju.