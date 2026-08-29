UEFA pokrenula postupak protiv Crvene zvezde zbog veličanja Ratka Mladića na utakmici protiv Viktorije Plzenj.
UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv srpskog kluba Crvene zvezde zbog transparenata koji su se pojavili na utakmici protiv Viktorije Plzenj u znak oproštaja od generala Vojske Republike Srpske, Ratka Mladića, koji je preminuo u četvrtak.
Portal "Atletik" saznao je tu informaciju i prenio da je Zvezda na svojim društvenim mrežama objavila transparent navijača sa natpisom: "Generale, vječna slava i hvala".
General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, u 85. godini u Hagu.
UEFA je u petak, u izjavi za "Atletik" saopštila da je protiv srpskog kluba pokrenula disciplinski postupak po tri osnova, uključujući rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje, prenošenje poruke koja nije primjerena sportskom događaju, ali i zbog "neprimjerenog ponašanja ekipe".
UEFA pokrenula postupak protiv Zvezde zbog veličanja Ratka Mladića: Pod istragom i "neprimjereno ponašanje tima"?!
Crvena zvezda je u četvrtak izgubila od Viktorije Plzenj u Češkoj rezultatom 5:1, čime je ostala bez plasmana u ovosezonsku Ligu Evrope i takmičenje će nastaviti u Konferencijskoj ligi, trećem po rangu evropskom klupskom takmičenju.