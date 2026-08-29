Zvezda rasprodaje u "minut do 12": Zaradiće više od 30 miliona ovog ljeta, da sanira štetu

Crvena zvezda u završnici prelaznog roka prodaje igrače i "prazni" svlačionicu da bi rasteretila tim i zaradila novac koji neće stići od UEFA takmičenja.
Crvena zvezda prodala je svog đaka i vezistu Jovana Šljivića (20) u Fakel iz Voronježa, objavio je "Telegraf". Mladi kreator igre otići će u rusku Premijer ligu iz OFK Beograda, gdje je bio na pozajmici od prošlog septembra.
Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije ponikao je na "Marakani" i za "A" tim Zvezde odigrao 43 utakmice, uz pet postignutih golova i isto toliko asistencija. Nastupao je i u kvalifikacijama za Ligu šampiona prošle sezone pod Vladanom Milojevićem, ali ipak za njega nije bilo mjesta u timu, kao što ni sada crveno-bijeli nisu planirali da ga vrate.Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved
Šljivićev odlazak jedan je u nizu u Zvezdi u završnici prelaznog roka, kada crveno-bijeli pokušavaju da smanje broj igrača u svlačionici i da steknu zaradu koja im je izmakla zbog katastrofalnog ljeta u evropskim kvalifikacijama.
Crveno-bijeli su prethodnih dana realizovali niz transfera i ovog ljeta ukupno zaradili oko 31 milion prodajom igrača.
Iz Zvezde otišlo skoro 20 igrača
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Napadač Džej Enemodlazi u Bolonju za četiri miliona evra, Nair Tiknizjan je od prošle nedjelje igrač Olimpijakosa (za 5 miliona evra), Jung-Vu Seol otišao je ove sedmice u Augsburg za 3,75 miliona evra, Bruno Duarte u Vasko da Gamu za dva miliona evra, Nikola Stanković nekoliko dana ranije u Čukarički za 550 hiljada evra... Takođe, Strahinja Eraković je napustio Zvezdu i biće vraćen Zenitu zaključno sa posljednjim danom avgusta.
Ranije ovog ljeta Zvezda je prodala Aleksu Damjanovića Bajeru za pet miliona evra, Felisija Milsona Al-Džaziri takođe za pet miliona, Daglasa Ovusua Hapoelu iz Tel Aviva za 2,2 miliona, Balšu Popovića Olimpijakosu za 1,5 miliona, Stefana Lekovića Eštreli iz Amadore za milion evra i Omrija Glazera Makabi Haifi za 250 hiljada evra.
Kao slobodan igrač crveno-bijele je napustio Rus Jegor Prucev i otišao u drugu ligu Francuske, u Dankerk, a na pozajmicama su Vuk Draškić i Luka Zarić (OFK), Šavi Babika (Junajted u Emiratima), Uroš Sremčević (Radnički 1923)... Klub je napustio i Nemanja Radonjić, odavno precrtano krilo Zvezde.