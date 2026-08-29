Crvena zvezda u završnici prelaznog roka prodaje igrače i "prazni" svlačionicu da bi rasteretila tim i zaradila novac koji neće stići od UEFA takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda prodala je svog đaka i vezistu Jovana Šljivića (20) u Fakel iz Voronježa, objavio je "Telegraf". Mladi kreator igre otići će u rusku Premijer ligu iz OFK Beograda, gdje je bio na pozajmici od prošlog septembra.

Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije ponikao je na "Marakani" i za "A" tim Zvezde odigrao 43 utakmice, uz pet postignutih golova i isto toliko asistencija. Nastupao je i u kvalifikacijama za Ligu šampiona prošle sezone pod Vladanom Milojevićem, ali ipak za njega nije bilo mjesta u timu, kao što ni sada crveno-bijeli nisu planirali da ga vrate.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Šljivićev odlazak jedan je u nizu u Zvezdi u završnici prelaznog roka, kada crveno-bijeli pokušavaju da smanje broj igrača u svlačionici i da steknu zaradu koja im je izmakla zbog katastrofalnog ljeta u evropskim kvalifikacijama.

Crveno-bijeli su prethodnih dana realizovali niz transfera i ovog ljeta ukupno zaradili oko 31 milion prodajom igrača.

Iz Zvezde otišlo skoro 20 igrača

Vidi opis Zvezda rasprodaje u "minut do 12": Zaradiće više od 30 miliona ovog ljeta, da sanira štetu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/ MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 15 15 / 15 AD

Napadač Džej Enemodlazi u Bolonju za četiri miliona evra, Nair Tiknizjan je od prošle nedjelje igrač Olimpijakosa (za 5 miliona evra), Jung-Vu Seol otišao je ove sedmice u Augsburg za 3,75 miliona evra, Bruno Duarte u Vasko da Gamu za dva miliona evra, Nikola Stanković nekoliko dana ranije u Čukarički za 550 hiljada evra... Takođe, Strahinja Eraković je napustio Zvezdu i biće vraćen Zenitu zaključno sa posljednjim danom avgusta.

Ranije ovog ljeta Zvezda je prodala Aleksu Damjanovića Bajeru za pet miliona evra, Felisija Milsona Al-Džaziri takođe za pet miliona, Daglasa Ovusua Hapoelu iz Tel Aviva za 2,2 miliona, Balšu Popovića Olimpijakosu za 1,5 miliona, Stefana Lekovića Eštreli iz Amadore za milion evra i Omrija Glazera Makabi Haifi za 250 hiljada evra.

Kao slobodan igrač crveno-bijele je napustio Rus Jegor Prucev i otišao u drugu ligu Francuske, u Dankerk, a na pozajmicama su Vuk Draškić i Luka Zarić (OFK), Šavi Babika (Junajted u Emiratima), Uroš Sremčević (Radnički 1923)... Klub je napustio i Nemanja Radonjić, odavno precrtano krilo Zvezde.