Zvezda hitno dovela štopera: Poslije "petarde" u Češkoj, stigao Japanac na Marakanu

Juta Nakajama je i zvanično novi fudbaler Crvene zvezde i staviće se na raspolaganje treneru Albertu Rijeri.

Izvor: Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Crvena zvezda je dočekala novo pojačanje, stigao je Juta Nakajama. Klub se zvanično oglasio i zanimljivom slikom je ozvaničio dolazak iskusnog štopera iz Japana.

Vidjeli smo da je na meču sa Viktorijom iz Plzenja uprkos sjajnim odbranama i odbranjenom penalu od strane Mateuša Magaljaeša Crvena zvezda primila pet golova, a sada će defanzivni dio tima biti jači za novog defanzivca.

Reprezentativac azijske selekcije navodno dolazi za 1.100.000 evra kako su ranije izvijestili mediji, a stiže iz Mačide za koju je igrao do sada. Osim na mjestu štopera može da igra i na poziciji zadnjeg veznog, što je nešto što posebno cijeni Albert Rijera.

Ko je novi štoper Zvezde?

Ovaj 29 godina star defanzivac za sada ima 22 utakmice za Japan, visok je 180 centimetara, a osim što može da igra kao zadnji vezni još je bitnije što se snalazi i kao lijevi bek. Vidjeli smo da Tebu Učeni na tom mjestu baš i ne ide. Nije mu ovo prvo iskustvo u Evropi pošto je igrao u Engleskoj za Hadersfild i u Holandiji za Cvole.