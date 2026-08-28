Džej Enem nastaviće karijeru u italijanskoj Bolonji.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je na čelu sa novim trenerom Albertom Rijerom priredila svojim navijačima jedno od najvećih razočaranja posljednjih decenija. Uspjeli su crveno-bijeli da prokockaju 3:0 protiv Viktorije iz Plzenja i na kraju ispadnu iz Lige Evrope. Ostala im je još jedna šansa, već su žrijebani za Konferencijsku ligu, a tamo ćemo gledati neki potpuno novi tim.

Poslije odlaska Strahinje Erakovića, Bruna Duartea, Jung Vu Seola, Marakanu će napustiti napadač Džej Enem. On će preći u italijansku Bolonju, u transferu vrijednom četiri miliona evra, prenosi "Sportal".

Kako se navodi, sve je već dogovoreno, a srpski šampion će potencijalno zaraditi još milion i po evra kroz bonuse, ukoliko Holanđanin ispuni očekivanja.

Vidi opis Još jedan odlazak iz Zvezde poslije debakla: Napadač spakovao kofere i puni kasu na Marakani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Enem je na Marakanu stigao prije osam mjeseci iz OFK Beograda i odlazi sa skromnim učinkom od osam golova na 22 utakmice. Nakon što je zablistao pod palicom Dejana Stankovića protiv Lila u nokaut fazi Lige Evrope, nismo previše toga vidjeli od njega...

Rusi nudili osam miliona

Bilo je dosta zainteresovanih za usluge igrača kojeg je Zvezda platila dva miliona evra OFK Beogradu. Navodno je jedan ruski klub nudio osam miliona za njegov angažman, ali očigledno je da je Enem čekao ponudu poput ove. Igrački, ovo je za njega bila ponuda koja se ne odbija.

Crvena zvezda na poziciji napadača ima još Aleksandra Kataija, Marka Arnautovića i Bambu Dijenga koji je najnovije pojačanje srpskog šampiona. Vidjećemo da li će imati prostora za još neki potez uprave Zvezde do kraja prelaznog roka, pošto će u Konferencijskoj ligi imati najveće ambicije.