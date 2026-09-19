Sjajan start BiH u Južnoafričkoj Republici: Dobojlija donio prvi poen "zmajevima" u Dejvis kupu

Andrej Nedić slavio 2:0 protiv Filipa Heninga i donio "zmajevima" prvi poen u duelu sa domaćinom u Južnoafričkoj Republici.

Izvor: Corradin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi poen Bosni i Hercegovini u Dejvis kup susretu protiv Južnoafričke Republike donio je Dobojlija Andrej Nedić (236. na ATP listi), koji je bio bolji od domaćeg tenisera Filipa Heninga (264. na ATP listi).

Na meču u Pretoriji Nedić je slavio za sat i 40 minuta, a u oba seta rezultat je bio 6:4 za bh. predstavnika.

U meču punom pritiska i rezultatske neizvjesnosti, reprezentativac BiH je ključnu razliku napravio u samoj završnici setova, pokazavši smirenost i koncentraciju kada se rezultat lomio.

Rani brejkovi na obje strane obilježili su početak prvog seta, da bi Nedić u sedmom gemu ponovo oduzeo servis rivalu i potom mirno odservirao za 6:4.

Druga dionica donijela je dodatnu dramu. Nedić je brejkom stigao do 3:2, Hening uspio da poravna na 4:4, ali je bh. teniser odmah uzvratio novim brejkom i potom realizovao drugu meč-loptu za vođstvo svoje reprezentacije.

Slijedi nastup prvog reketa BiH Damira Džumhura, koji se sastaje sa Hololvamom Moncom (698. teniser planete). Pobjeda favorizovanog Džumhura donijela bi BiH ogromnih 2:0 u seriji koja se igra na tri dobijena meča.

Sudar BiH i JAR igra se u okviru plej-ofa Druge svjetske grupe, a pobjednika u februaru naredne godine čeka borba za ulazak u Prvu svjetsku diviziju.