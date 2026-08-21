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Japanac na meti Crvene zvezde: On je prva želja Alberta Rijere

Japanac na meti Crvene zvezde: On je prva želja Alberta Rijere

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Japanski fudbaler Juta Nakajama uklapa se u stil igre koji Albert Rijera želi da uspostavi u Crvenoj zvezdi.

juta nakajama na meti fk crvena zvezda Izvor: YUTAKA / AFLO / Profimedia

Crvena zvezda će do kraja prelaznog roka pokušati da se prilagodi igrački kadar novom treneru Albertu Rijeri i ispuni mu određene želje kada je riječ o sastavu tima na koji može da se osloni u sezoni koja je praktično tek počela. Igrač koji je po ukusu španskog stručnjaka Alberta Rijere i tehničkog direktora kluba Marka Marina je povremeni reprezentativac Japana Juta Nakajama (29).

Kako prenosi "Mozzart sport", Crvena zvezda planira da angažuje japanskog fudbalera zbog njegove sposobnosti da pokrije više pozicija. To bi Rijeri omogućilo da na ekipa na terenu bolje sprovodi njegove taktičke zamisli, odnosno da posljednja linija tima bude mnogo pokretljivija dok se brani ili iznosi loptu.

Pregovori neće biti laki jer Nakajama ima ugovor sa japanskim klubom Mačida Zelvija, ekipom koja je u prethodnoj sezoni Lige šampiona u Aziji stigla do finala. Poraženi su od Al Ahlija iz Saudijske Arabije, golom u šestom minutu prvog produžetka i na taj način ostali bez velikog trofeja. Nakajama je odigrao svih 13 mečeva u toj istorijskoj sezoni Lige šampiona, bez propuštenog minuta - nekad kao štoper, nekad kao zadnji vezni.

Ko je Juta Nakajama?

Iskusni japanski fudbaler primarno igra na poziciji štopera, ali može da odgovori zadacima i kao lijevi bek, odnosno zadnji vezni. Visok je 181 centimetar i bolje se služi lijevom nogom, a crveno-bijeli su u dosadašnjem toku ljeta već tražili takvog štopera. Možda bi reprezentativac Japana mogao da bude rješenje za taj problem.

Nakajama je ponikao u redovima Kašive Repsol, zatim je u Holandiji igrao za Cvole, a u Engleskoj nosio dres Hadersfilda. Prije dvije godine vratio se u rodnu zemlju i tada je obukao dres Mačida Zelvije, sa kojom je početkom ove godine produžio saradnju. Sa svojim timom je aktuelni vicešampion Azije, što je veoma dobra preporuka jer se Zvezda već "ovajdila" od transfera Seola Jung Vua koji je igrao na istom nivou.

Pored zanimljive klupske karijere, treba istaći i nastupe za reprezentaciju Juta Nakajame. Japanski fudbaler bio je član svih mlađih kategorija nacionalnog tima, a kada se uračuna i olimpijska reprezentacija on ima preko 55 nastupa u mlađim kategorijama. Do sada je odigrao još 22 meča za seniorsku selekciju svoje zemlje, a Svjetsko prvenstvo u Kataru propustio je zbog teške povrede. Od proljeća 2025. godine nije dobijao pozive u nacionalni tim.

Bonus video:

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00:50
Albert Rijera pozdravlja navijače Zvezde nakon pobede
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Juta Nakajama

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