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Evo koliko će Crvena zvezda zaraditi za plasman u grupnu fazu Lige Evrope

Evo koliko će Crvena zvezda zaraditi za plasman u grupnu fazu Lige Evrope

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su veliki korak ka plasmanu u grupnu fazu Lige Evrope.

kolika je zvezdina zarada od lige evrope Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Šok terapija na Marakani je uspjela, fudbaleri Crvene zvezde su pod vođstvom novog trenera Alberta Rijere stigli na korak od plasmana u Ligu Evrope. Srpski šampion je bio ubjedljiv u prvom okršaju u Beogradu (3:0), ali ovaj trijumf vrijedi mnogo više. Crveno-bijeli su zaradili bodove važne za nacionalni koeficijent, a koliko će se novca sliti u klupsku kasu?

Bilo bi pravo čudo da fudbaleri Zvezde prokockaju veliku prednost u revanšu u Češkoj koji je na programu za sedam dana, tako da već možemo govoriti o finansijskoj računici. Plasman u Ligu Evrope automatski donosi 4,31 miliona evra, dok će na osnovu desetogodišnjeg učinka u UEFA takmičenja inkasirati još oko 5,96 miliona, koliko je bilo i prošle sezone.

Za svaku pobjedu u Ligi Evrope dobija se 450.000 evra, dok remi vrijedi 150.000, što je znatno manje nego u Ligi šampiona.

Koliko je Zvezde izgubila novca ispadanjem iz elite?

Fudbaleri Zvezde su eliminisan od Hapoel Berševe u trećem kolu kvalifikacija i tako drugu sezonu zaredom ostali bez elite. Bonus za ulazak u najjače klupsko takmičenje u Evropi je 25 miliona evra, a Delije se sjetom sjećaju sezone 2024/25, kada je srpski šampion zaradio 32.024.000.

Prošle sezone su u Ligi Evrope zaradili 19 miliona evra za plasman u šesnaestinu finala, dok je startni bonus bio nešto više od 14 miliona. Pobjeda u drugom po snazi takmičenju UEFA iznosi 450.000 evra, remi 150.000, dok je u Ligi šampiona to 2.100.000, odnosno 700.000.

Važni bodovi za nacionalni koeficijent

Crvena zvezda i Partizan su ostali jedini PREDSTAVNICI srpskog fudbala u Evropi, s tim što Partizan u plej-ofu kvalifikacija Lige konferencija za rivala ima španski Hetafe, koji je u prvom duelu slavio sa 3:1. Stoga je u ovom kolu samo Zvezda donijela boljtak, pošto je osvojila jedan bod, koji se dijeli na četiri kluba koliko su imali u Evropi ovog ljeta, tako da je Zvezda doprinijela nacionalnom koeficijentu sa 0,250 bodova.

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01:26
Fudbaleri Crvene zvezde ispred severne tribine
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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FK Crvena zvezda

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