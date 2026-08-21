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S kim će Crvena zvezda igrati u Ligi Evrope? Na žrijebu u drugom šeširu, protivnici da se "smrzneš"

S kim će Crvena zvezda igrati u Ligi Evrope? Na žrijebu u drugom šeširu, protivnici da se "smrzneš"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Žreb za grupnu fazu Lige Evrope zakazan je za 28. avgust. Crvena zvezda će se suočiti sa jakim rivalima iako je u drugom šeširu po kvalitetu. Pročitajte ko bi mogao da joj se nađe na putu.

S kim će Crvena zvezda igrati u Ligi Evrope? Na žrijebu u drugom šeširu, protivnici da se "smrzneš" Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia

Ako ne bude nekog velikog iznenađenja za sedam dana u Plzenju, Crvena zvezda će igrati grupnu fazu Lige Evrope. Ubjedljiva pobjeda od 3:0 u prvom meču plej-ofa donijela je potrebni mir na "Marakani" gdje je bilo turbulentno nakon debakla u kvalifikacijama za Ligu šampiona, koji je doveo do ostavke Dejana Stankovića i promjene planova kada su u pitanju i transferi.

Albert Rijera je poslije samo četiri treninga uspio da "prodrma ekipu" i da Zvezdu dovede nadomak utješnog cilja za ovu sezonu - ulaska u Ligu Evrope - gdje će probati da makar ponovi partije i rezultate od prošle sezone, kada je bila nadomak osmine finala.

Šta čeka Zvezdu na žrijebu Lige Evrope?

Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia

Crvena zvezda bi u slučaju prolaska u grupnu (ligašku) fazu Lige Evrope bila u drugom šeširu i praktično ne postoji šansa da se "popne" u prvi u kome su praktično već sva mjesta rezervisana. U drugim šeširima situacija još nije zaključena, ali na osnovu prvih utakmica i kvaliteta ekipe, ovako bi trebalo da izgledaju šeširi:

  • Prvi šešir: Bajer Leverkuzen, Benfika*, Juventus, Milan, AZ Alkmar, Olimpijakos, Fenerbahče*, Real Sosijedad, Olimpik Marsej
  • Drugi šešir: Ferencvaroš*, Union Sen-Žiloaz, Crvena zvezda*, Dinamo Zagreb*, Salcburg*, Sparta Prag, Slovan Bratislava*, Ren*, Anderleht*
  • Treći šešir: Šturm Grac, Leh Poznanj*, Kristal Palas, Bornmut, Sanderlend, Jagjelonja Bjalistok*, LASK*, Selta Vigo, Hofenhajm
  • Četvrti šešir: Bešiktaš*, Torense, NEC Najmegen*, Sent Truden*, Univerzitatea Krajova*, OFI Krit*, Lilestrem*, Levski*, Sabah*

Napomena: Ekipe koje imaju zvjezdicu kraj svog imena nisu još obezbijedile prolazak u grupnu fazu Lige Evrope.

Kad je žrijeb i kako će izgledati?

Žrijeb za grupnu iliti ligašku fazu Lige Evrope zakazan je za 28. avgust u 13 časova, dakle dan poslije završetka utakmica. Tada će, samo uz pomoć jednog dugmeta, biti pokrenut algoritam koji će Zvezdi dati ukupno osam protivnika - po dva iz svakog od šešira. Po četiri utakmice Zvezda će odigrati kod kuće i na strani, tokom jeseni i zime.

Tako je već tri sezone u UEFA takmičenjima od kada je promijenjen format, a kao što je poznato direktno u osminu finala prolazi prvih osam timova na tabeli, dok oni od devete do 24. pozicije igraju baraž.

Kad se igraju utakmice Lige Evrope?

Izvor: MN PRESS

I ove sezone ćemo imati šest utakmica koje se igraju u 2026. godini, a još dve u 2027. godini, kada će biti poznato i ko prolazi u narednu fazu Lige Evrope. Evo i tačnog rasporeda:

  • 1. kolo - 16. i 17. septembar 2026. godine
    2. kolo - 15. oktobar 2026.
    3. kolo - 22. oktobar 2026.
    4. kolo - 5. novembar 2026.
    5. kolo - 26. novembar 2026.
    6. kolo - 10. decembar 2026.
    7. kolo - 21. januar 2027.
    8. kolo - 28. januar 2027.

BONUS VIDEO:

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00:50
Albert Rijera pozdravlja navijače Zvezde nakon pobede
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope

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