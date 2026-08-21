Ponoćna bomba: Bamba Dijeng potpisao za Crvenu zvezdu!

Bamba Dijeng potpisuje za Crvenu zvezdu nakon uspješnih lekarskih pregleda, a njegov dolazak donosi nove opcije treneru Albertu Rijeri.

Izvor: FEP / Starface / Profimedia

Senegalski napadač Bamba Dijeng u petak će potpisati za Crvenu zvezdu nakon što je danas prošao ljekarske preglede u Beogradu, javio je poznati italijanski insajder Đanluka di Marcio. Upravo su ti ljekarski pregledi bili sporni kod Dijenga kako bi potpisao za Lacio, međutim u istom danu "umiješala" se i Zvezda koja nije vidjela ništa sporno kod Senegalca.

Navodno, njemu je problematično bilo koljeno poslije problema sa ligamentima, međutim druge informacije govore da je Dijeng zapravo napustio ljekarske preglede u Laciju, zadovoljniji projektom u Beogradu nego u Rimu gdje se priča o otkazu Đenaru Gatuzu.

Tako je novi trener Crvene zvezde Albert Rijera odmah dobio velike vijesti nakon pobjede nad Viktorijom iz Plzenja i praktično obezbijeđenog učešća u grupnoj fazi Lige Evrope, gdje će i Bamba Dijeng biti registrovan, pošto je sada već kasno da bude na terenu u revanšu iduće nedjelje.

Ko je Bamba Dijeng?

Centarfor iz grada Pikine u Senegalu visok je 178 centimetara, rođen je u martu 2000. godine i ponikao je u svojoj zemlji. Stigao u Evropu 2020, kada ga je Olimpik Marsej doveo u svoj "B" tim. Bamba Dijeng ušao je u "A" sastav nekadašnjeg šampiona Evrope 2021. godine i u njegovom dresu dao 11 golova u 54 nastupa, uključujući i gol godine u Ligi 1 za sezonu 2021/22 koji ga je proslavio.

10 buts ont été inscrits par l’#OMà Strasbourg sous l’ère McCourt en 5 déplacements, dont le plus beau signé Bamba Dieng. #RCSAOMhttps://t.co/PsUG3tfLwmpic.twitter.com/egERSBEIkG — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp)November 21, 2023



Lorijen je bio njegova nova stanica, 2023. godine i za njega je tada plaćeno obeštećenje od sedam miliona evra. Odradio je taj ugovor do kraja u dresu kluba iz Bretanje i u njemu dao 23 gola na 60 utakmica (prošle sezone 16). Ipak, ovog ljeta je "uzeo papire" i traži novi tim i već nekoliko transfera mu je propalo - u Lacio i Amed, čak i Al Ain kome je tražio previše novca.

Bamba Dijeng prema ocjeni portala "Transfermarkt" vrijedi čak 15 miliona evra i kao takav djeluje da bi bio ogromno pojačanje za Zvezdu, s tim da su se pojavile i neke stvari koje mogu da zabrinu.

Šta ovo znači za Zvezdu?

Izvor: MN PRESS

Trenutno u igračkom kadru Albert Rijera ima još trojicu napadača - to su Marko Arnautović, Bruno Duarte i Džej Enem. Po svemu sudeći, Dijeng je direktna zamjena za Duartea koji ima ponudu iz Brazila, gdje ga traži Vasko da Gama, dok nije isključeno da čak i Enem ode do kraja ljetnjeg prelaznog roka.

Što se tiče Arnautovića, malo je vjerovatno da će otići iz Crvene zvezde u kojoj ima ugovor na još godinu dana.

Šta je Rijera rekao o Dijengu?

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

"Ne mogu da pričam o igračima koji nisu tu, ako možemo da je poboljšamo - super. Ja sam zadovoljan sa ovim što trenutno imam. Potrebni su mi različiti igrači na različitim pozicijama. Ne mogu da imam iste. Volio bih da imam 22 igrača, ali da nisu isti profili", naglasio je Rijera na konferenciji za medije.

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(MONDO)