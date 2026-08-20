Gasama ne dolazi u Zvezdu: Ko će zamijeniti Erakovića na "Marakani"?

Crvena zvezda se suočava sa izazovima u odbrani nakon odlaska Natana Gasame u Bolonju. Koga će Zvezda dovesti umjesto Erakovića?

Izvor: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Crvena zvezda traži još nekoliko pojačanja do kraja ljetnog prelaznog roka, prije svega u napadu i u odbrani. Dok se čini da će Bamba Dijeng pojačati ofanzivu, ostale dilema ko će u zadnju liniju - pošto Natan Gasama i definitivno ovog ljeta neće doći na stadion "Rajko Mitić".

Malijski reprezentativac koji se čitavog ljeta spominjao kao potencijalno pojačanje Zvezde odlučio je da karijeru nastavi u Bolonji koja je dala na kraju najkonkretniju ponudu.

Prema informacijama iz Italije, Natan Gasama će preći u Bolonju za 4,5 miliona evra, uz bonuse. Potpisaće ugovor do 2030. godine, a ostali su još sitni detalji oko njegovog ugovora koji bi uskoro trebalo da bude potpisan. Tako će ova transfer saga brzo dobiti epilog.

Šta dalje za Zvezdu?

Tokom ljeta, Crvena zvezda je dovela Derika Lukasena, a pošto Strahinja Eraković nije ni na klupi za meč protiv Viktorije Plzenj, može se zaključiti da će uskoro biti "vraćen" u Zenit iz Sankt Peterburga.

Zvezda je privremeno vratila u tim Rodrigaa, mada se očekuje da ode do kraja ljetnog prelaznog roka, a treba vidjeti kome će se sada na "Marakani" okrenuti. Prije svega je Zvezdi potreban levonogi štoper, što je nedostajalo čitavog ljeta, tako da treba očekivati skoro rješenje ovog problema.