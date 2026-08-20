Timi Maks Elšnik: "Sve smo promijenili za 4 dana sa Rijerom"

Timi Maks Elšnik ističe promjene u igri Crvene zvezde pod vođstvom Aleksandra Rijere, nakon pobjede nad Viktorijom iz Plzenja.
Izvor: TV Arena sport
Timi Maks Elšnik odigrao je svoju najbolju utakmicu za Crvenu zvezdu još od 2024. godine i ubjedljive pobjede nad Štutgartom od 5:1. I ovoga puta imao je dvije asistencije i one su donijele golove Mirka Ivanića, što je uz penal Aleksandra Kataija u 89. minutu, obilježilo debitantski nastup Aleksandra Rijere na klupi srpskog šampiona.
Zvezda je slavila 3:0 protiv Viktorije iz Plzenja i praktično je na pragu grupne faze Lige Evrope, a osim što se ekipa rezultatski vratila na pravi kolosjek, čini se i da su se osmesi vratili na "Marakanu".
"Dobro smo stajali, držali smo dobro pozicije, lakše je bilo onda da izađemo na njihovu polovinu jer smo uvijek imali igrača viška i igrali smo na špica - Arnautovića ili Enema", rekao je Timi Maks Elšnik za TV Arena Sport: "Prvih 10-15 minuta smo hvatali ritam, dosta je novih zahtjeva, novih kretanja, teško je sve da mijenjaš sve u četiri dana i nadam se da je publika zadovoljna. Nije još gotovo, idemo tamo da to završimo i uđemo u Ligu Evrope".
Iako je Zvezda malo "štucala" na početku meča zbog novih zadataka - recimo Lukasen je bio desni bek, Seol lijevi, pa štoper kad se igra sa loptom - čini se da je i Viktorija doprinijela tome.
"Nismo ih očekivali da će nas markirati čovjek na čovjeka, promijenili smo onda na romb i kad smo dali gol, bilo je sve lakše. Ima prostora da to bude još bolje i bolje", rekao je Elšnik i tražio potom od Ivanić da ga "časti" za novu asistenciju: "Nije mi ništa rekao, ali dužan mi je neko piće, ja mu uvijek asistiram u Evropi".
Podsetimo, Crvena zvezda će za sedam dana igrati revanš utakmicu protiv Viktorije iz Plzenja, dok će prije toga imati i meč u Superligi protiv Čukaričkog.