Uživo Crvena zvezda - Viktorija Plzenj: Konačno gol Mirka Ivanića!

20 : 50 - poluvrijeme -

20 : 45 41' - Bude se i Česi Kreću napred fudbaleri Viktorije iz Plzenja, djeluje da su previše nonšalantno igrali do sada i "čuvali nulu", tako da više pritiskaju na zadnju liniju Crvene zvezde koja ih je izgleda iznenadila svojom postavkom.

20 : 39 36' - Gol! Vodi Zvezda! 1:0! Mirko Ivanić prekida uspavanku na "Marakani" i postiže svoj prvi gol u sezoni. Krunić je otišao napred, Elšnik je gurnuo loptu u prostor za Ivanića, a kapiten Crvene zvezde u svom stilu ubacuje loptu u mrežu.

20 : 37 33' - Ivanić! Izvor: Arena Sport /Printscreen Prekida uspavanku na "Marakani" Mirko Ivanić poslije slaloma Mohameda Čama, ali bilo je to nekontrolisano, preko gola.

20 : 27 22' - Mirno je na Marakani Zvezda previše oprezna, a djeluje da to odgovara i Viktoriji iz Plzenja koja je strpljiva i pokušava tek sa distance.

20 : 18 15' - Arnautović! Au... Marko Arnautović je dobio loptu u prostor, izašao je pred golmana Viktorije iz Plzenja, obišao ga, ali onda je šutirao pored gola. Možda je pomislio da je bio u ofsajdu, ali nije! Pogledajte 00:11 Marko Arnautović promašaj na Zvezda - Viktorija Plzenj Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

20 : 13 10' - Zbunjenost Crvena zvezda drži posjed lopte, ali djeluje vrlo neuigrano. Njeni igrači djeluju kao da sve vrijeme razmišljaju o tome koju poziciju treba da drže na terenu zbog velikog broja rotacija. Tako Zvezda s loptom igra s trojicom u zadnjoj liniji - to su Lukasen, Veljković i Seol kao štoperi - dok bez lopte u zadnju liniju ulazi Rade Krunić.

20 : 05 1' - Meč je počeo! Crvena zvezda u nešto drugačijoj postavci u zadnjoj liniji: Lukasen, Veljković, Elšnik, Seol.

19 : 54 Iznenađenje! Prvi put od 1989. godine fudbaleri Crvene zvezde pripremaju se na glavnom terenu, odnosno samo je Sa Pintu 2013. odlučio da njegovi igrači ne budu na pomoćnom terenu.

19 : 40 Traži se novi štoper! Crvena zvezda neće dovesti definitivno Gasamu, dok se Eraković vraća u Zenit... Možda će vas zanimati Fudbal | Pre 1 h Gasama ne dolazi u Zvezdu: Ko će zamijeniti Erakovića na "Marakani"?

19 : 39 "Oni su izabrali startnih 11" Izvor: TV Arena sport "Nisam imao prilike kao igrač da igram ovdje, ali navijači, stadion i klub - nose istoriju. Znam da nosi velika očekivanja. Mogu da obećam da ću dati sve od sebe. Bićete zadovoljni onim šta ćete vidjeti. Svaki trener treba različite profile igrača. Igračima kažem da se oni sami stavljaju u prvih 11, a ne trener. Jasno je kod svake pozicije šta tražim od igrača s loptom i bez lopte", rekao je Rijera za TV Arena Sport.

18 : 53 Ko je na klupi? Na klupi Crvene zvezde su golmani Radanović i Guteša, pa "otpisani" Rodrigao i Bađo, kao i još Enem, Katai, Učena, Lučić, Gudelj, Gaštarov i Loizu. Dakle, nema Strahinje Erakovića koji odlazi iz Zvezde, dok u timu nema ni mladog Mateja Strike, jedine alternative na lijevom beku. U ekipi nema ni Kristijana Balova koji će najvjerovatnije na pozajmicu, a prostora nije bilo ni za Stefana Gudelja.

18 : 48 Izašli sastavi! ZVEZDA: Mateuš - Seol, Lukasen, Veljković, Elšnik - Krunić - Bukari, Čam, Kostov, Ivanić - Arnautović Viktorija Plzen: Vigele - Memić, Krčik, Dve, Doski - Ladra, Červ, Prebsl, Suare - Hrošovski - Kvabena Adu.

18 : 48 Ko sudi? Glavni sudija utakmice Crvena zvezda - Viktorija Plzenj je Espen Eskes iz Norveške, a pomagaće mu zemljaci Jan Erik Engal, Alf Olav Rosland i Sigurnd Kringstad. U VAR sobi su Belgijanci - Bram van Drishe i Bert Put.

18 : 22 Zvezda dovodi Dijenga? Na dan utakmice sa Viktorijom iz Plzenja stigla je i informacija da bi novi napadač Crvene zvezde trebalo da bude Bamba Dijeng koji je inače danas pao ili "pao" ljekarske preglede u Laciju. Radi se o napadaču koji vrijedi navodno oko 15 miliona evra, a sada je bez angažmana.

18 : 22 Šta je Rijera spremio? Najavio je promene Albert Rijera, ali nije htio da priča o njima, tako da nas u svakom slučaju čeka iznenađenje kada je sastav u pitanju. Tu bi za početak prvo trebalo da vidimo ko će igrati lijevog beka, pošto ga Zvezda u ovom trenutku neka, dok će takođe biti interesantno vidjeti i da li će "senatori" odmah u startnu postavu ili na klupu. Ovo je očekivan sastav Zvezde: Mateuš - Seol, Lukasen, Veljković, Elšnik - Krunić - Bukari, Čam, Kostov, Ivanić - Arnautović.

18 : 21 Ko ne igra za Zvezdu? Ono što sigurno znamo je da u timu neće biti Mohameda Abu Fanija, koji je suspendovan za ovaj meč, odnosno da neće igrati ni Strahinja Eraković na koga u Crvenoj zvezdi ne računaju i vratiće ga sa pozajmice u Zenit. Uz njih je pod znakom pitanja takođe napadač Bruno Duarte koji se povrijedio na treningu. Podsjetimo, za Ligu Evrope nisu registrovani Rodrigao i Tomas Hendel čiji se odlasci očekuju svaki čas, dok su pred meč sa Viktorijom prodati Nair Tiknizjan i Nikola Stanković.

18 : 20 Šta je Rijera rekao pred meč? Izvor: MN PRESS "Sviđa mi se što ste pomenuli sreću, ali ja ne vjerujem u sreću. morate da igrate dobro. Ako čekate od Boga, neće doći", rekao je Rijera novinaru koji mu je poželio sreću na klupi Zvezde. "Poželite mi da igramo dobro, a ne sreću. Rekao sam igračima da mogu da naprave grešku, ali moraju da je isprave umjesto što je ponavljaju. To im je sada potrebno. Prihvatamo greške, prihvatamo proces, mnogo informacija svakog dana. Rekao sam igračima da hoću da budu najbolja ekipa - ne samo sa loptom nego i dominantni. Treba što brže da vratite loptu u posjed, jer postoji samo jedna na terenu. Ako je mi imamo, protivnik je nema. Biće grešaka sutra, zajedno ćemo ih ispravljati".