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Albert Rijera: "Možda ću uznemiriti neke ljude ovim što ću reći"

Albert Rijera: "Možda ću uznemiriti neke ljude ovim što ću reći"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Albert Rijera nakon pobjede nad Viktorijom iz Plzenja ističe da nije potpuno zadovoljan igrom, uprkos rezultatu 3:0.

Albert Rijera nije potpuno zadovoljan prkos pobjedi Zvezde Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda pobijedila je Viktoriju iz Plzenja ubjedljivo 3:0 i tako je novi trener Albert Rijera na savršen način započeo svoju eru na "Marakani". Poslije samo četiri treninga, Rijera je odlučio da promijeni sve u igri Crvene zvezde, a iako su se njegovi igrači malo mučili na početku meča - do kraja susreta su su "uštimovali" i slavili golovima dvostrukog strijelca Ivanića i Kataija.

Ipak, Rijera nije bio sasvim zadovoljan, svjestan je da je ovo tek početak: "Možda ću uznemiriti neke ljude ovim što ću reći, ali nisam potpuno zadovoljan, mada je mnogo pozitivnih stvari".

"Uradili smo veliki posao za četiri treninga. Još noge nisu spremne, treba još energije, da damo navijačima šta zaslužuju".

Šta je još rekao Rijera?

"Srećan sam zbog rezultata, radili smo za ovaj rezultat. Idemo u svlačionicu, hoću da vidim srećne igrače, to je najljepši utisak koji možete da imate kao trener. Zadovoljan sam kako igrači mogu da igraju. Vjerujem da je ovo dobar put kojim smo krenuli i ovaj tim može da raste", rekao je Rijera i ocijenio šta može još bolje.

"Znam koliko ova ekipa može, možemo bolje da vršimo presing, želite da budete dominantan tim, nije to samo kad imate loptu, nego i kada je izgubite. Zadovoljan sam reakcijama. Ovo je ono što sam očekivao, ne da li smo dali 3-4-5 golova".

Revanš utakmica je za sedam dana u Plzenj, a Zvezda je već na korak od grupne faze Lige Evrope.

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Tagovi

Albert Rijera FK Crvena zvezda fudbal

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