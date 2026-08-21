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Albert Rijera održao moćan govor u svlačionici Crvene zvezde: "Ovaj tim će biti čudovište"

Albert Rijera održao moćan govor u svlačionici Crvene zvezde: "Ovaj tim će biti čudovište"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Albert Rijera je održao inspirativan govor igračima Zvezde, naglašavajući važnost sreće i energije za uspjeh tima.

albert rijera govor igracima crvene zvezde u svlacionici Izvor: Instagram/crvena zvezdafk/printscreen

Albert Rijera debitovao je pobjedom na klupi Crvene zvezde, a teško da su i najveći optimisti mislili da će njegova ekipa s takvom lakoćom ubjedljivo savladati Viktoriju iz Plzenja. Poslije 3:0 na "Marakani", praktično je obezbijeđen plasman u grupnu ili ligašku fazu Lige Evrope, a Rijera je imao šta da kaže svojim igračima u svlačionici.

Iako je bilo taktičkih zamjerki sa njegove strane, zbog kojih nismo vidjeli da se baš ni radovao, igračima je održao vrlo zanimljiv motivacioni govor u kojima im je poručio da kada su srećni, postaju zvijeri - i da ovaj tim Zvezde može da bude čudovište.

"Nisam navikao da budem u svlačionici, ovo je prostor za igrače. Vi ste glavni, u redu? Ja sam ovdje da vam pomognem, da vam olakšam život. Igrač koji je srećan, to je zvijer. Igrač u lošem raspoloženju, igrač koji nije, to je drugačije, okej? Vjerujte mi, ovo je najvažnije. Igrač koji ima vaš talenat, vatru, sve što želite, šut, dribling - to je vaše. Ali sa raspoloženjem, sa ovom energijom sa kojom igrate... Samo želim da kažem još jednu stvar. Čestitam na rezultatu, ali smo i dalje daleko od tima koji želimo. Vjera. Ovaj tim će biti čudovište", rekao je Rijera.

"Kad budemo 100 odsto spremni, sa konceptom koji pratimo, bićemo čudovišta.I još jedna stvar koju želim da kažem - 0:0. Sljedeće nedelje idemo tamo. Nikad se neću pripremati za utakmicu čekajući. Ne znam kako da se pripremim tako. Žao mi je, ali ne znam. Tako da ćemo ići tamo sa 0:0 i igraćemo na isti način. Da postignemo prvi gol, poslije prvog gola drugi, poslije drugog treći. To je to. I ne zaboravite šta sam od vas tražio na poluvremenu. Moj tim kad je umoran, vi ste umorni, želite da se odmorite sa loptom, a ne da se povlačite".

"Moj tim se ne povlači, moj tim ima karakter da se brani napadajući. Vi ste umorni, govorim vam: uzmite loptu, dodajte i natjerajte protivnika da trči.Evo ova dva pravila. Za ostalo... taj aplauz je za vas. Bravo!", zaključio je Albert Rijera.

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00:50
Albert Rijera pozdravlja navijače Zvezde nakon pobede
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

Albert Rijera FK Crvena zvezda

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