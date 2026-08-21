Albert Rijera je održao inspirativan govor igračima Zvezde, naglašavajući važnost sreće i energije za uspjeh tima.

Izvor: Instagram/crvena zvezdafk/printscreen

Albert Rijera debitovao je pobjedom na klupi Crvene zvezde, a teško da su i najveći optimisti mislili da će njegova ekipa s takvom lakoćom ubjedljivo savladati Viktoriju iz Plzenja. Poslije 3:0 na "Marakani", praktično je obezbijeđen plasman u grupnu ili ligašku fazu Lige Evrope, a Rijera je imao šta da kaže svojim igračima u svlačionici.

Iako je bilo taktičkih zamjerki sa njegove strane, zbog kojih nismo vidjeli da se baš ni radovao, igračima je održao vrlo zanimljiv motivacioni govor u kojima im je poručio da kada su srećni, postaju zvijeri - i da ovaj tim Zvezde može da bude čudovište.

"Nisam navikao da budem u svlačionici, ovo je prostor za igrače. Vi ste glavni, u redu? Ja sam ovdje da vam pomognem, da vam olakšam život. Igrač koji je srećan, to je zvijer. Igrač u lošem raspoloženju, igrač koji nije, to je drugačije, okej? Vjerujte mi, ovo je najvažnije. Igrač koji ima vaš talenat, vatru, sve što želite, šut, dribling - to je vaše. Ali sa raspoloženjem, sa ovom energijom sa kojom igrate... Samo želim da kažem još jednu stvar. Čestitam na rezultatu, ali smo i dalje daleko od tima koji želimo. Vjera. Ovaj tim će biti čudovište", rekao je Rijera.

Vidi opis Albert Rijera održao moćan govor u svlačionici Crvene zvezde: "Ovaj tim će biti čudovište" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 22 / 22

"Kad budemo 100 odsto spremni, sa konceptom koji pratimo, bićemo čudovišta.I još jedna stvar koju želim da kažem - 0:0. Sljedeće nedelje idemo tamo. Nikad se neću pripremati za utakmicu čekajući. Ne znam kako da se pripremim tako. Žao mi je, ali ne znam. Tako da ćemo ići tamo sa 0:0 i igraćemo na isti način. Da postignemo prvi gol, poslije prvog gola drugi, poslije drugog treći. To je to. I ne zaboravite šta sam od vas tražio na poluvremenu. Moj tim kad je umoran, vi ste umorni, želite da se odmorite sa loptom, a ne da se povlačite".

"Moj tim se ne povlači, moj tim ima karakter da se brani napadajući. Vi ste umorni, govorim vam: uzmite loptu, dodajte i natjerajte protivnika da trči.Evo ova dva pravila. Za ostalo... taj aplauz je za vas. Bravo!", zaključio je Albert Rijera.

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Pogledajte 00:50 Albert Rijera pozdravlja navijače Zvezde nakon pobede Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)