"Zvezda mi ponudila ugovor i eto me": Kako je Japanac Juta Nakajama završio na Marakani?

Novi defanzivac Zvezde Juta Nakajama prvi put je trenirao sa saigračima na stadionu "Rajko Mitić"

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

U petak, dan poslije sramotne eliminacije iz Lige Evrope protiv Viktorije Plzenj, Crvena zvezda je na treningu na "Marakani" dočekala novo pojačanje, Jutu Nakajamu.

"Zaista sam srećan što sam ovdje i što sam dio tima sa velikom istorijom. Imao sam veliku želju da se ponovo vratim u Evropu. Crvena zvezda mi je ponudila ugovor prije nekoliko dana i odmah sam odlučio da dođem", rekao je Nakajama za klupski sajt.

Nakajama je tokom karijere pokrivao više pozicija, a može da igra i na mjestu lijevog beka i štopera.

"Mislim da sam veoma inteligentan igrač i da imam dobar osjećaj za igru sa loptom. Zato ću se truditi da pokažem svoje kvalitete pred navijačima i da ih osvojim svojim igrama", objasnio je on.

Svestan je težine trenutka u kojem je Zvezda počela ljeto sa planom da uđe u Ligu šampiona, a završila u Konferencijskoj ligi poslije poraza od Hapoel Ber Ševe i Viktorije Plzenj.

"Prije svega, želim da osvojim titulu i kup. Nažalost, ekipa nije uspjela da se plasira u Ligu šampiona ili Ligu Evrope, ali ćemo igrati u Konferencijskoj ligi. Daću 100 odsto za ekipu ove sezone, a sljedeće godine pokušaćemo da izborimo plasman u Ligu šampiona i ostvarimo velike rezultate", zaključio je Nakajama.

Ko je Juta Nakajama?

Juta Nakajama je rođen 16. februara 1997. godine u gradu Rjugasaki, u Japanu, gdje je i napravio prve fudbalske korake. Karijeru je započeo u Kašiva Rejsolu, a za prvi tim je debitovao 2015. godine. Nakon četiri sezone u Japanu, Nakajama je 2019. godine napravio iskorak i obukao dres holandskog Cvolea, za koji je odigrao 84 utakmice i postigao šest golova.

Iskustvo je potom sticao u Engleskoj, gdje je od 2022. do 2024. godine nastupao za Hadersfild. Karijeru je potom nastavio u redovima Mačida Zelvije, čiji je dres nosio u periodu od 2024. do 2026. godine. Nakajama je nastupao za sve mlađe reprezentativne selekcije Japana, a za A nacionalni tim je debitovao 2019. godine i od tada odigrao 22 utakmice.