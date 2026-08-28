Zvezda dobila najlakši žrijeb u Konferencijskoj ligi: Nije mogla da poželi bolji put, sve joj se otvorilo

Zvezda je u grupi timova koji su imali "na papiru" najviše sreće na žrijebu za ligašku fazu Konferencijske lige.

Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Crvena zvezda ima drugi najlakši žrijeb u Konferencijskoj ligi među svim učesnicima. Na osnovu statističkih računica i 100.000 simulacija, izračunato je da samo Mjelbi tim koji je dobio lakši put od ekipe Alberta Rijere.

Specijalizovani nalog za fudbalsku statistiku i simulacije, "Football meets data", objavio je da je Zvezda dobila drugi najlakši žrijeb ovog petka. Podsjetimo, crveno-bijeli će od sredine oktobra imati za protivnike Kopenhagen (Danska), Gent (Belgija), Lugano (Švajcarska), Trabzonspor (Turska), Inter Eskaldes (Andora) i Iberija Tbilisi (Gruzija).

Koliko se male šanse daju Zvezdinim rivalima iz nižih šešira, prije svega predstavnicima Andore i Iberije Tbilisi, govori i činjenica da je upravo Kopenhagen treći "najsrećniji" tim na žrijebu. I to dovoljno govori koliko će se od Zvezde očekivati pobjede i siguran plasman u sljedeću fazu, koji će izboriti 24 ekipe.

Samo jedan tim ima lakši put od Zvezde

Izvor: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Švedski šampion Mjelbi je tim koji prema računici ima najlakši posao u šest kola ligaške faze. Skandinavski tim žrijeban je iz posljednjeg šešira, ali je bez obzira na to dobio samo jednog "teškaša" za protivnika, italijansku Atalantu. Tu su još i kiparski Pafos, kao i Borac iz Banjaluke, Kairat i dva Zvezdina rivala, Inter Eskaldes kao i Iberija Tbilisi.

Ajaks dobio najteži raspored

Prema istom izvoru, Ajaks je najgore prošao na žrijebu, jer ima pred sobom mečeve protiv Atalante, Hetafea, Tuna kod kuće, kao i protiv Mitjilanda, Sent Trujdena i Hajduka iz Splita u gostima.

Izvor: x.com/fmeetsdata

Nova ligaška sezona Konferencijske lige počeće 15. oktobra.