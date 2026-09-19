Trener Radničkog iz Kragujevca Feđa Dudić istakao je poslije meča sa OFK Beogradom da nije zadovoljan igrom svog tima, ali da će igračima poslije pet datih golova i pobjede dati slobodnih osam dana.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Gledali smo nevjerovatan meč na povratku OFK Beograda na "Omladinski stadion" i pobjedu Radničkog iz Kragujevca 5:3 (2:2).

"Jesam, kako nisam, zadovoljan sam, prezadovoljan sam rezultatom. Igrom onako, i nisam. Pogotovo prvo poluvrijeme, nudili smo, davali smo neke situacije koje mi inače ne dajemo. Ovo je naših 50 ili 60 odsto, realno pričam. Kada uzmemo utakmicu Lučane ili IMT ili Mačvu gdje smo imali potpunu kontrolu. OK, danas se pita i protivnik koji je kvalitetan. Mislim da je bilo dobro što smo igrali na ovom terenu, jer nama to odgovara. Treniramo na terenu koji nije u najboljem stanju i onda kada dođemo ovdje, to je milina. Hvala svima, čestitam navijačima koji su došli u velikom broju, koji su podržali. Žao mi je što sljedeće kolo neće biti publike protiv Zvezde, jer znam da bi Čika Dača bio mali za tu utakmicu. Momcima kapa dole, sve čestitke i dobiće osam dana slobodno, tako da će biti sa svojim porodicama", rekao je poslije meča Feđa Dudić.

Šta kažu iz OFK Beograda?

Vidi opis Feđa Dudić: "Momci, dobićete osam dana slobodno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nekadašnji fudbaler OFK Beograda i novi trener "romantičara" Đorđe Ivelja istakao je da na ovakvom meču njegov tim nije mogao da očekuje ništa osim poraza.

"Generalno ušli smo dobro u utakmicu. Dali smo rani gol, imali smo situaciju da damo i drugi. Nismo ga dali, dva puta smo vodili, okrenuli smo se. Kada igraš kući pred svojom publikom i kada primiš pet golova sigurno da ne možeš da očekuješ ništa sem poraza."