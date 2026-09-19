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Saša Ilić rekao samo rečenicu: Uz uzdah otišao od kamere poslije Partizanovih 4:4 u Surdulici

Saša Ilić rekao samo rečenicu: Uz uzdah otišao od kamere poslije Partizanovih 4:4 u Surdulici

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Saša Ilić teško nalazio riječi poslije još jednog kiksa svog tima - čak sedmog u prvih devet kola Superlige.

Saša Ilić Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Saša Ilić dugo se nije pojavio pred kamerom TV Arena sport poslije haotičnog remija protiv Radnika u Surdulici (4:4). Kada je stao da da izjavu, zadržao se tek 15-ak sekundi.

"Prvo poluvrijeme izuzetno slabo, drugo i više nego dobro, igrači su pokazali karakter sa desetoricom, hvala navijačima na velikoj podršci i to je to", rekao je Ilić i otišao u svlačionicu.

Pogledajte i poslušajte Ilića.

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Saša Ilić daje izjavu posle Radnik Surdulica Partizan
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Uz dubok uzdah govorio je trener Partizana, sa izrazom lica koji je imao i tokom meča i koji ne skriva koliko mu je teško. Crno-bijeli su se zahvaljujući Dembi Seku vratili nakon što su gubili 1:3, potom su i postavili konačnih 4:4 golom Sidnija Lime, ali ponovo nisu uspjeli da pobijede.

Izvor: MN PRESS

Crno-bijeli odlaze na tronedjeljnu pauzu u prvenstvu sa osam osvojenih bodova u devet utakmica, kao 11. na tabeli i sa samo Zemunom kao timom sa manje osvojenih poena. Poražavajuće izgleda i pogled na gol-razliku, koji pokazuje da samo OFK Beograd sa 21 primljenim golom ima neuspješniju odbranu od crno-bijelih, i to uz odigranu utakmicu više. U ovako dubokoj krizi mala je i nikakva utjeha navijačima da je crno-bijeli napad u vrhu po efikasnosti.

Poslije meča u kojem je napad crno-bijelih postigao četiri gola, a odbrana primila isto toliko nije potrebno previše znati fudbala da bi se vidjelo gdje najviše škripi u Humskoj. I Ilić već nedjeljama, pa i mjesecima nema rješenje za to. Ishod je poražavajući za crno-bijele, jer imaju skor od samo dvije pobjede u uvodnih devet kola Superlige.

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Izvor: Arena 1 Premium

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Tagovi

FK Partizan FK Radnik Surdulica Superliga Srbije Saša Ilić

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