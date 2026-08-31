Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Dodika, Stevandića, Košarca i Stanivukovića

Tužilaštvo BiH formiralo je predmet na osnovu krivične prijave protiv zvaničnika iz Republike Srpske zbog izjava o Ratku Mladiću.

Izvor: Shutterstock

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet na osnovu krivične prijave protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staše Košarca i predsjednika Pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, piše FTV.

Krivična prijava odnosi se na njihove javne istupe i objave povodom smrti Ratka Mladića.

Kako su prenijeli mediji, predmet je dodijeljen postupajućem tužiocu, a u krivičnoj prijavi se navodi sumnja "da su četvorica zvaničnika 27. avgusta svojim javnim nastupima, izjavama i objavama odobravali, poricali, grubo umanjivali ili pokušavali da opravdaju genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine za koje je Mladić pravosnažno osuđen".

U prijavi se navodi i da je Tužilaštvu BiH dostavljeno na stotine prijava protiv osoba iz Republike Srpske koje su se oglašavale nakon Mladićeve smrti, upućivale saučešće njegovoj porodici ili "afirmativno govorile o njemu i njegovoj ulozi tokom rata u BiH."

Zbog veličanja osoba osuđenih za ratne zločine ranije su na zatvorske kazne osuđeni Vojin Pavlović i Miodrag Malić. Pavlović je dobio tri i po godine zatvora, dok je Malić osuđen na tri godine zatvora zbog veličanja Ratka Mladića.

Dopune Krivičnog zakona BiH kojima su zabranjeni i kažnjivi negiranje genocida i veličanje osoba pravosnažno osuđenih za ratne zločine nametnuo je tadašnji visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u julu 2021. godine, neposredno pred završetak svog mandata.

Za navedena krivična djela predviđena je kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.