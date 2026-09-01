Nakon prijave Tužilaštvu BiH, Stanivuković poručio: "Nećete promijeniti naše poglede, od istine ne odustajemo"

Draško Stanivuković reagovao je na formiranje predmeta Tužilaštva BiH zbog njegovih izjava nakon smrti Ratka Mladića.

Izvor: YouTube/Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković reagovao je na vijest da je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet protiv njega i drugih visokih zvaničnika Republike Srpske zbog javnih istupa povodom smrti Ratka Mladića. Stanivuković je odbacio optužbe o „veličanju“, poručivši da je "riječ o bezobraznoj terminologiji i da je sa saradnicima govorio isključivo ono što smatra istinom."

„Mi smo samo rekli ono što je istina — da je to bio general koji nije birao svoj poziv, nego u najgora vremena je taj poziv izabrao njega da brani našu otadžbinu i našu zemlju“, izjavio je Stanivuković.

Komentarišući navode iz krivične prijave, on je poručio da ga procesuiranje neće pokolebati.

„Zbog toga što smo izjavili saučešće, što smo rekli da ćemo biti na sahrani i što poštujemo žrtvu svakog vojnika i generala, nas neko procesuira. Vidite, neću se ni počešati za to. Ono što znam jeste da je istina — istina“, rekao je gradonačelnik Banjaluke.

U svom obraćanju, Stanivuković se osvrnuo i na pitanje morala, spomen-obilježja i naziva javnih ustanova i ulica širom regiona, navodeći da u drugim sredinama postoje aerodromi, ulice i autoputevi nazvani po onima koji su odgovorni za stradanje srpskog naroda.

„Ako pitate hoćemo li prekrečiti murale — a šta da krečimo? Ko će prekrečiti aerodrome i ulice nazvane po onima koji su protjerivali naš narod i koji su krivi za 'Oluju'? Mi poštujemo žrtvu svakog borca koji je bio spreman dati život za Republiku Srpsku i imamo to pravo, bez obzira na hiljade prijetnji i izlive mržnje“, naglasio je.

Stanivuković je istakao da borci i generali VRS nisu išli da osvajaju tuđe, već da brane kućne pragove u uslovima kada se „cijeli svijet urotio protiv nas“. Takođe je naveo da pritisci, optužbe i prijetnje krivičnim gonjenjem ne mogu promijeniti stavove niti nametnuti jedinstven narativ.

„Neka rade svoj posao, ali to nije dobar posao i neće donijeti željeni efekat — štaviše, to stvara kontraefekat. Put za suživot jeste razumijevanje da postoje tri perspektive i tri pogleda na istoriju. Mi naše obilježavamo, pustimo i druge da obilježavaju svoje, ali nemojte nas tjerati kako ćemo mi raditi“, zaključio je Stanivuković, dodavši da očekuje da u danima sahrane u srpskim zemljama budu proglašeni dani žalosti.