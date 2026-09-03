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Komemoracija Ratku Mladiću u Domu Vojske 5. septembra: Sahrana na Topčiderskom groblju u ponedjeljak

Komemoracija Ratku Mladiću u Domu Vojske 5. septembra: Sahrana na Topčiderskom groblju u ponedjeljak

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Detalji posljednjeg ispraćaja bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske već su poznati, a građani će imati priliku da mu odaju počast prije nego što bude sahranjen na Topčiderskom groblju.

Datum sahrane Ratka Mladića Izvor: Profimedia

Komemoracija povodom smrti Ratka Mladića biće održana u subotu 5. septembra, saznaje portal "Avaz". Komemoracija će biti održana u Domu Vojske u Ulici Braće Jugovića u 12 časova.

Prema informacijama "Avaza", tijelo Ratka Mladića biće izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u ponedjeljak 7. septembra u periodu od 9 do 12:30 časova. 

Poslije opela u 12:35 časova povorka će krenuti prema Topčiderskom groblju, gdje će Ratko Mladić biti sahranjen.

(Mondo.rs)

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Ratko Mladić sahrana komemoracija

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