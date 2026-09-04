Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i članovi medicinskog tima danas su na konferenciji za novinare iznijeli detalje o okolnostima njegove smrti u pritvoru Haškog tribunala, kao i informacije o sahrani.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/РТС Б1

Među govornicima su bili njegov sin Darko Mladić, advokat Dragan Ivetić, član medicinskog tima odbrane dr Ognjen Gudelj i ministar pravde Nenad Vujić.

Porodica i odbrana Ratka Mladića govorila je o informacijama kojima raspolažu o danima koji su prethodili njegovoj smrti, njegovom zdravstvenom stanju i postupcima nakon smrti.

"Sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije biće održana komemoracija, s obzirom da je mala sala do 300 ljudi, molim vas za razumijevanje. Sahrana mog oca biće u ponedeljak 7. septembra. Od 7 časova ujutru kovčeg sa njegovim tijelom biće izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku i oni koji su zainteresovani da dođu da izjave saučešće porodici i počast generalu, to mogu da urade u periodu od 7 do 12 časova. Nakon toga, povorka će otići na Topčidersko groblje, gdje će sahrana da se odvije negdje oko 13:30-14.00 časova", rekao je Darko Mladić.

Vidi opis Sin Ratka Mladića: Moj otac je imao dobru njegu, ali je liječen pogrešno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 22 / 22

On je pozvao sve poštovaoce i prijatelje da dođu na sahranu i uputio jednu molbu.

"Htio bih da pozovem sve poštovaoce i prijatelje Ratka Mladića da dođu u što većem broju da dostojanstveno ispratimo mog oca u kuću u kojoj će da počiva pored moje sestre Ane. Želeo bih da sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe. Zamolio bih sve da se uzdrže od provokacija i da omoguće ožalošćenima da dostojanstveno sahranimo mog oca", rekao je Darko Mladić i dodao da je primio saičešće od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića:

"Vrlo brzo sam dobio saučešće i od predsjednika i od čitave njegove porodice. Ovo je narodna sahrana, kao što svi znate ja se politikom ne bavim i u ovo ne bih miješao politiku. Jedino mogu da kažem da u odnosu na naše zahtjeve kojih je bilo dosta u prethodnom periodu, kad god je nešto nama od predsjednika trebalo, on je bio tu za nas."

"Moj otac je ubijen nesavjesnim liječenjem"

Dodao je da je za njega najteži period u protekla dva mjeseca kada je, kako tvrdi, na njegove oči njegov otac "ubijen prevelikim davanjem opijata".

"Moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim liječenjem i njamernim davanjem prejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti. Za sve detalje i propuste koje mi smatramo da je uradila medicinska služba UN, tu je prisutan doktor Gudelj koji je već godinama odlazio tamo i imao uvid koliko mu je bilo dozvoljeno u način nakoji se liječi moj otac, odnosno kako ga ne liječe", rekao je.

Kako je dodao, njegov otac je u Haškom tribunalu imao dobru njegu, ali da je liječen pogrešno.

"Moj otac je imao dobru njegu u Haškom tribunalu, ali nega i liječenje nisu isto. Možete čovjeka da stavite u hotel sa sedam zvezdica, ali ako ga pogrešno lečite, ne možete da ga spasite. Tribunal sve vreme manipuliše uslovima u bolnici, ali da ne bih išao previše u detalje, suština je ta koju sam vam rekao, iako su uslovi za negu bili dobri, nije dobio adekvatno lečenje i na kraju je preminuo kao posledica tog nesavesnog lečenja", rekao je.

"Nije mu mjeren pritisak svakodnevno"

Dr Gudelj je rekao da je Ratko Mladić "ubijen nečinjenjem" u Hagu.

"Ono što je jako teško meni da izgovorim danas, s obzirom da sam položio Hipokratovu zakletvu, nakon ovoliko godina liječenja Ratka Mladića, moram da izjavim nešto što sam mislio da nikad neću izjaviti. General Mladić je ubijen u Haškom tribunalu, ubijen je nečinjenem, njemu nije mjeren pritisak svakodnevno, kada mu ne pratite krvnu sliku redovno", rekao je dr Gudelj.

"Ako mu ne dajete lek za dijabtes, a on je dijabetičar, to je ubistvo. Kada vam dođe kolega iz Srbije, pita gdje je mjerenje krvnog pritiska posljednjih mjesec dana, oni to nisu radili. "Odlučili smo da mu ne radimo krvne analize jer želimo da ga poštedite bola", kada to čujete, teško je to sve slušati i shvatiti. Pa onda pitate na osnovu čega pratite i odlučujete šta ćete mu dati, a dobijete odgovor da su odlučili da mu ne daju lijek za dijabetes", dodao je.

"Republika Srbija je sve vrijeme prisutna u procesu"

Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da je "Republika Srbija u saradnji sa porodicom i advokatima sve vrijeme prisutna u ovom procesu", kao i da je intenzivno upozoravala Mehanizam na zdravstveno stanje Ratka Mladića.

"Ono što jeste u zadnje vreme bilo, to je da smo intenzivno upozoravali Mehanizam, ne na nešto što mi mislimo, nego ono što su njihove odluke. Kao što je bila ta moja rasprava u aprilu mjesecu, da je razlika između nege i liječenja suštinska. Nega nije nešto što je liječenje, to su uslovi. Liječenje ne možete obavljati u zatvorskoj bolnici, ta vrsta liječenja koja je bila neophodna, ono što su rekli lekari iz Holandije", rekao je Vujić.

Kako je naveo, u maju je postojala procjena da je Mladić "ušao u završnu fazu života", ali da smrtni ishod nije očekivan brzo.

"Tada smo opet tražili puštanje radi liječenja. U avgustu Mehanizam dobija od svojih ljekara, koji kažu da je kraj blizu, u pitanju su dvije nedjelje i da se obavesti porodica da promjene planove o dolasku, da dođu što prije. To nisu izjave odbrane, to su izjave ljekara", rekao je Vujić.

Dodao je da je porodica na osnovu toga zatražila puštanje Ratka Mladića iz humanitarnih razloga, dok je Vlada Srbije podržala zahtjev.

"Date su garancije sa jasnom naznakom u kojoj ustanovi bi se lečio. 20. avgusta je odbijen taj zahtjev. Jeste ušao u završnu fazu, ali da postoji ono što su sudije osporile, a to je da to više nije pitanje. Mi smo poslali četiri puta garancije i objašnjenja svega onoga što su oni nalazili u svojoj dokumentaciji", rekao je Vujić.

Vujić je istakao da se zahtjev porodice nije odnosio na kaznu ili presudu, već na pravo na dostojanstvo i adekvatno liječenje.

"Nijednog trenutka nismo govorili niti o kazni, niti o presudi, a to je da se nekome može uskratiti sloboda presudom, ali ne ljudsko dostojanstvo. To je nešto što su pravila Ujedinjenih nacija. Sve smo to navodili, pozivajući se na dokumenta Mehanizma", rekao je Vujić.

Kako je naveo, porodica je podnijela zahtjev za izručenje, pozivajući se na pravna dokumenta Svjetske zdravstvene organizacije o liječenju palijativnih bolesnika i Savjeta Evrope.

"Palijativna nega uključuje lečenje, ali i prisustvo porodice u tim fazama života", rekao je Vujić.

On je dodao da je i sama zatvorska bolnica ukazala na značaj prisustva porodice i dala nalog da uprava razmotri produžetak boravka porodice u bolnici.

"Stručnjaci koje je angažovao Mehanizam jasno su rekli u svojim preporukama, razdvojili su lečenje i okruženje. Jedan od eksperata navodi značaj porodičnog okruženja, jezičkog okruženja. Neko ko se nalazi u toj fazi, angažujete prevodioca. Drugi ekspert navodi značaj prisustva supruge, sina i unuka da budu pored njega", rekao je Vujić.

Prema njegovim riječima, kao jedan od razloga za odbijanje zahtjeva mogao je biti naveden rizik transporta, ali je Srbija bila spremna da ga preuzme.

"Mi smo dali garancije za avion medicinskog aviona, bili smo spremni da prihvatimo i rizik, odnosno da ukoliko se desi bilo šta tokom transporta, da ćemo to kao Republika Srbija prihvatiti", rekao je Vujić.

Telo juče transportovano u Srbiju

Podsjetimo,tijelo Ratka Mladića transportovano je juče u Srbiju iz Haga i ono je prevezeno odmah na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) . Na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" organizovan je doček na kom se mogao videti kovčeg koji je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske.

Avion sa tijelom Mladića sletio je na beogradski aerodrom juče nešto prije 18 časova. Nakon dočeka, telo je prevezeno na VMA, dok jesahrana zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju.

Na zahtjev porodice i na osnovu dopisa ministra pravde, na VMA će biti obavljena obdukcija tela Ratka Mladića, a nalazi će u najkraćem roku biti dostavljeni porodici i nadležnim institucijama.



