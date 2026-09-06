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"Ratko Mladić" na Marakani: Grobari i Delije zajedno skandirali generalu Vojske Republike Srpske

"Ratko Mladić" na Marakani: Grobari i Delije zajedno skandirali generalu Vojske Republike Srpske

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Navijači Crvene zvezde i Partizana su pred početak 180. vječitog derbija skandirali Ratku Mladiću.

Delije I grobari zajedno skandirali ratku mladicu Izvor: MONDO

Na pet minuta do početka 180. vječitog derbija navijači Crvene zvezde i Partizana sa dvije tribine na kojima su najvatreniji navijači zajedno su skandirali ime generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.

Ratko Mladić je preminuo u pritvoru u Holandiji u Hagu 27. avgusta 2026. godine sa 84 godine, a nedavno mu je održana komemoracija, dok će sahrana biti održana u ponedjeljak u Beograd.

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Delije i Grobari zajedno skandiraju Ratko Mladić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Navijači Crvene zvezde su na meču sa Viktorijom u Plzenju skandirali njegovo ime, dok su navijači Partizana u prethodnom kolu Superlige Srbije protiv OFK Beograda istakli transparent sa natpisom "Generale hvala" i njegovim likom, kao i srpske zastave sa natpisima vojnih operacija koje je on vodio poput "Cerska 93", "Zvijezda 94", "Prijedor 93", "Bosanska Krajina" i "Krivaja 95".

Ratko Mladić je rođen u selu Božanovići kod Kalinovika 12. marta 1942. godine, a nakon vojne karijere u Jugoslovenskoj narodnoj armiji bio je glavnokomandujući Vojske Republike Srpske tokom ratova devedesetih.

Međunarodni sud za ratne zločine Mladića je proglasio krivim za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid, a doživotnu kaznu zatvora je služio u Hagu do svoje nedavne smrti.

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Fudbaleri Crvene zvezde se zagrevaju na glavnom terenu: Ovo godinama nismo videli na derbiju
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

Delije Grobari Ratko Mladić FK Partizan FK Crvena zvezda

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