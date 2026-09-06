Moćna najava derbija: Partizan "zakuvao" pred duel na Marakani

Ko će biti novi Saldanja, Natho ili Gomeš?

Izvor: FK Partizan/Instagram/Printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju 180. vječiti derbi, u nedjelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić". Biće ovo debi za dvojicu trenera na klupama srpskih rivala, dok će igrači dobiti šansu da se proslave u najvećoj utakmici srpskog fudbala.

Crno-bijeli su se oglasili moćnom porukom pred duel na "Marakani", koja će sigurno biti motivacija aktuelnim igračima da ispišu istoriju protiv najvećeg rivala, i to na gostujućem terenu.

Rikardo Gomeš, Bibras Natho, Mateuš Saldanja i Everton Luiz su osjetili slast gola u vječitom derbiju, ko će biti njihov nasljednik?

PARTIZANE NAPADAJ!



Rikardo Gomes, Bibars Natho, Mateus Saldanja, Jovan Milošević, Everton Luiz and Ognjen Ugrešić have message for Partizan players!



Black&White Family! ️#FKP|#MeniJeVredanpic.twitter.com/tOPfc4RUxt — FK Partizan (@FKPartizanBG)September 6, 2026

Najveći adut na klupi

Partizan na klupi ima apsolutnog rekordera u vječitim derbijima Sašu Ilića, koji je tokom bogate karijere odigrao 31 derbi i postigao pet golova. Nakon penzionisanja Bibrasa Natha, crno-bijeli u svom timu nemaju mnogo iskusnih igrača u ovakvim mečevima, ali ovo je definitivno utakmica koja može da im okrene sezonu i iznjedri nove heroje.

Sa druge strane, Zvezda ima svoje specijalce, to su Aleksandar Katai sa 18 odigranih vječitih derbija, dok kapiten Mirko Ivanić ima jedan manje.