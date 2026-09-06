Sve o 180. vječitom derbiju Zvezda - Partizan: Vječiti ranjeni izlaze na Marakanu, pobjeda liječi sve

Crvena zvezda i Partizan igraju 180. vječiti derbi na stadionu "Rajko Mitić" od 19 časova. I jedni i drugi imaju za sobom teško ljeto, a pred sobom meč u kojem mogu da steknu potpuni mir pred nastavak sezone.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan ove nedjelje u 19 časova igraju 180. vječiti derbi, u koji i jedni i drugi ulaze pri kraju jako turbulentnog ljeta.

Zvezdin zemljotres se ogleda u tome da Dejan Stanković nije dočekao na klupi trenerski duel protiv svog nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije Saše Ilića. Tu je sada Albert Rijera i njegova vizija fudbala, čiji je prvi zadatak da umiri crveno-bijeli brod, koji je pretrpio dva snažna udarca - eliminaciju od Hapoel Ber Ševe sa Stankovićem i od Viktorije Plzenj sa Rijerom. Derbi je meč koji može da Zvezdu povede ka definitivno mirnijoj luci i da je održi u vrhu tabele sa perfektnim skorom, ali može i da je opet gurne u kovitlace i bure.

Sa druge strane, Partizanov trener je isti od početka sezone i u Evropi nije doživio ni izbliza snažne udarce poput Zvezde, iako je i četvrtu godinu zaredom završio ino-takmičenja prije septembra. Crno-bijeli su napustili Evropu uzdignute glave protiv definitivno boljeg Hetafea, ali im i glava i pogled padaju kada ugledaju tabelu Superlige, u kojoj su u zoni ispadanja i treći otpozadi pred nedjeljni duel na "Marakani". Crno-bijele su ovog ljeta šamarali i IMT i Radnički 1923 i Mladost iz Lučana i tako su boljeli ti šamari cijeli klub da je uprava dva puta podnosila ili najavljivala ostavke, a Saša Ilić jednom.

Zato svako sa svojim ranama i nadanjima ulazi u današnji duel, 180. u istoriji vječitog rivalstva u srpskom prvenstvu.

Tradicija godinama ide u korist Zvezde

Izvor: MN PRESS

Zvezda je pobijedila u šest od posljednjih sedam vječitih derbija, uz gol-razliku 17:4 u tih šest mečeva. Partizan je posljednji put izbjegao poraz u 175. vječitom derbiju, golom Nemanje Nikolića iz jedanaesterca u petom minutu sudijske nadoknade vremena za 3:3. Dalje, Zvezda posljednji put nije postigla gol u derbiju prije više od tri godine (0:0 u 170. vječitom derbiju) i to je ujedno bio i posljednji remi bez golova dva najveća rivala.

Zvezda je u seriji od tri uzastopne pobjede protiv Partizana na domaćem terenu, dok su crno-bijeli posljednji put pobijedili u prvenstvenom vječitom derbiju na "Marakani" davne 2017, u aprilu, kada su postali posljednji put do sada šampioni Superlige.

Ukupan skor u vječitim derbijima je 73 pobjede Zvezde, 58 utakmica bez pobjednika i 48 trijumfa Partizana

Ko sudi derbi?

Glavni arbitar večerašnjeg 180. vječitog derbija biće poznati srpski FIFA sudija Nenad Minaković (36) i biće ovo njegov četvrti derbi.

Do sada je sudio tri derbija. Počeo je od 171. vječitog derbija u decembru 2023, u kojem je Partizan ostvario do sada posljednju pobjedu (2:1). Poslije tog meča, u februaru 2025. sudio je i 175. vječiti derbi, u kojem je na "Marakani" bilo neriješeno 3:3, a prije godinu dana je sudio i u 177. vječitom derbiju, u kojem je Zvezda pobijedila 2:1 u Humskoj.

Pomoćnici će biti Nikola Borović i Boško Božović, četvrti sudija Miloš Milanović, a u VAR sobi sjediće Momčilo Marković i Milan Šutulović. Delegat će biti Vlado Glođović, a kontrolor suđenja Dejan Delević.

Bukmejkeri kažu da je Zvezda izraziti favorit

Izvor: MN PRESS

Prema bukmejkerima, Zvezda je ubjedljivi favorit i na njen trijumf je kvota 1,38, dok je na Partizan neravnopravno velika - 7,25. Kvota na neriješen ishod 180. vječitog derbija je 5,5. Kvote na pobjedu Zvezde idu i do 1,28, što je bez obzira na sve ipak neuobičajena situacija u derbijima.

Ko će igrati? Rijera i Ilić spremili ovih 11

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Albert Rijera rekao je da se sprema za "tri koncepta" i izvešće startnu postavu sa "dvojicom Krunića" i vjerovatno sa novajlijom Bambom Dijengom. Sa druge strane, Saša Ilić je u Partizanu imao problem sa brojem stranaca i to bi moglo da znači debi Sidnija Lime od starta.

Jedno je sigurno, veoma će teško neko nekoga iznenaditi pripremom, ali sa druge strane u ekipama je veliki broj novih igrača koje je veoma teško "pročitati" u situaciji u kojoj nisu debitovali ili su tek zaigrali za "vječite". I to će donijeti dozu uzbuđenja derbiju, najvećoj utakmici srpskog fudbala.