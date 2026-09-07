logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko sve prisustvuje sahrani Ratka Mladića: Stigli Dodik, Stanivuković, Vulin, Cvijanović...

Ko sve prisustvuje sahrani Ratka Mladića: Stigli Dodik, Stanivuković, Vulin, Cvijanović...

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Veliki broj građana, ratnih veterana i političara prisustvuje sahrani Ratka Mladića na beogradskom Topčiderskom groblju..

Ko je stigao na sahranu Ratka Mladića u Beogradu Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Sahrana Ratka Mladića održava se danas na Topčiderskom groblju u Beogradu, a posljednjem ispraćaju prisustvuje veliki broj građana, ratnih veterana i političkih zvaničnika iz regiona.

Među onima koji su stigli ispred Crkve Svetog Luke na Vidikovcu kako bi izjavili saučešće porodici su sin predsjednika Srbije Danilo Vučić, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer RS Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin i ministar Nikola Selaković. Pored brojnih ratnih veterana, sahrani prisustvuju i predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović, crnogorski političar Vladislav Dajković, kao i zvanična delegacija Demokratske narodne partije Crne Gore.

Kovčeg sa tijelom izložen je od sedam sati ujutro u crkvi na Vidikovcu, gdje okupljeni u redovima odaju posljednji pozdrav. U 12 časova počelo je opijelo koje služi njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Izvor: SRNA/Sanja Srdić

Nakon toga, formirana povorka krenuće ka Topčiderskom groblju, udaljenom nekoliko kilometara, gdje je planirano da sahrana počne između 13.30 i 14 časova. Prema riječima njegovog sina Darka Mladića, on će biti sahranjen u porodičnoj grobnici u kojoj počiva i njegova ćerka Ana.

„Pozvao bih sve rođake, prijatelje i poštovaoce mog oca da dođu i da ga ispratimo mirno i dostojanstveno, i da se svi uzdrže od bilo kakvih provokacija i da se izbjegnu bilo kakvi sukobi i prepucavanja”, apelovao je ranije Mladićev sin.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je saopštio da procjene bezbjednosnih službi ukazuju da će sahrani prisustvovati desetine hiljada ljudi, te da je država spremna da porodici pruži svu logističku podršku tokom ispraćaja.

Podsjećamo, Ratko Mladić je preminuo 27. avgusta u 84. godini u zatvorskoj bolnici u Hagu tokom odsluženja kazne doživotnog zatvora za ratne zločine. Haški mehanizam je ranije u više navrata odbijao zahtijeve da mu se omogući liječenje u Srbiji. Zvanična komemoracija održana je u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske Srbije, u prisustvu porodice, bivših saboraca i pojedinih političara iz Srbije i Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ratko Mladić sahrana

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ