Ko sve prisustvuje sahrani Ratka Mladića: Stigli Dodik, Stanivuković, Vulin, Cvijanović...

Veliki broj građana, ratnih veterana i političara prisustvuje sahrani Ratka Mladića na beogradskom Topčiderskom groblju..

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Sahrana Ratka Mladića održava se danas na Topčiderskom groblju u Beogradu, a posljednjem ispraćaju prisustvuje veliki broj građana, ratnih veterana i političkih zvaničnika iz regiona.

Među onima koji su stigli ispred Crkve Svetog Luke na Vidikovcu kako bi izjavili saučešće porodici su sin predsjednika Srbije Danilo Vučić, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer RS Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin i ministar Nikola Selaković. Pored brojnih ratnih veterana, sahrani prisustvuju i predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović, crnogorski političar Vladislav Dajković, kao i zvanična delegacija Demokratske narodne partije Crne Gore.

Kovčeg sa tijelom izložen je od sedam sati ujutro u crkvi na Vidikovcu, gdje okupljeni u redovima odaju posljednji pozdrav. U 12 časova počelo je opijelo koje služi njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Izvor: SRNA/Sanja Srdić

Nakon toga, formirana povorka krenuće ka Topčiderskom groblju, udaljenom nekoliko kilometara, gdje je planirano da sahrana počne između 13.30 i 14 časova. Prema riječima njegovog sina Darka Mladića, on će biti sahranjen u porodičnoj grobnici u kojoj počiva i njegova ćerka Ana.

„Pozvao bih sve rođake, prijatelje i poštovaoce mog oca da dođu i da ga ispratimo mirno i dostojanstveno, i da se svi uzdrže od bilo kakvih provokacija i da se izbjegnu bilo kakvi sukobi i prepucavanja”, apelovao je ranije Mladićev sin.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je saopštio da procjene bezbjednosnih službi ukazuju da će sahrani prisustvovati desetine hiljada ljudi, te da je država spremna da porodici pruži svu logističku podršku tokom ispraćaja.

Podsjećamo, Ratko Mladić je preminuo 27. avgusta u 84. godini u zatvorskoj bolnici u Hagu tokom odsluženja kazne doživotnog zatvora za ratne zločine. Haški mehanizam je ranije u više navrata odbijao zahtijeve da mu se omogući liječenje u Srbiji. Zvanična komemoracija održana je u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske Srbije, u prisustvu porodice, bivših saboraca i pojedinih političara iz Srbije i Republike Srpske.