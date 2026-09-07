Delegacija Crvene zvezde na sahrani Ratka Mladića

Delegacija Crvene zvezde došla je na sahranu generala Ratka Mladića u Beogradu.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Dan poslije vječitog derbija i pobjede Crvene zvezde protiv Partizana (2:1) je delegacija crveno-bijelih došla na sahranu Ratka Mladića koja će se održati na Topčiderskom groblju.

Kovčeg sa njegovim tijelom je od sedam sati izložen u Crkvi Svetog Luke na Koštunjaku i tamo će porodica primati saučešće do 12 časova. Potom će uslijediti sahrana. Na sahranu je stigla i delegacija Crvene zvezde.

Tu su predsjednik fudbalskog kluba Svetozar Mijailović, član Upravnog odbora Zoran Avramović, operativni direktor Marko Petrović, a sa njima je stigao i čuveni fudbaler Boško Đurovski.

Ratko Mladić je rođen u selu Božanovići kod Kalinovika 12. marta 1942. godine, a nakon vojne karijere u Jugoslovenskoj narodnoj armiji bio je glavnokomandujući Vojske Republike Srpske tokom ratova devedesetih.

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