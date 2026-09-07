Sahranjen Ratko Mladić: Emotivan govor sina - "Putuj oče, putuj komandante"

Ratko Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju uz vojne počasti u prisustvu članova porodice, saboraca, ministara iz Vlade Srbije i Republike Srpske i velikog broja brađana.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, održao je emotivan govor na sahrani svog oca, tokom kojeg se direktno obratio preminulom generalu, govoreći o njegovom životu, porodici, ratnim godinama i posljednjim danima.

Darko Mladić je na početku poručio da želi lično da se obrati svom ocu, dok će okupljeni biti "svjedoci tog razgovora".

"Dragi tata, kad sam te vozio na helikopter koji odlazi u Ukrajinu, rekao si: 'Dao sam riječ da ću braniti narod i državu. To je obaveza i čast.' I još: 'Svaki Srbin mora da misli kako će jednog dana pred Lazara, a vojnik i oficir još mora i pred Miloša'", rekao je Darko Mladić.

Govoreći o životu svog oca, naveo je da je Ratko Mladić "uvijek bio borac i pobjednik", još od rođenja 1943. godine, usred Drugog svjetskog rata.

"U našu kuću došao je tifus kad si imao 40 dana. Preživio si i pobijedio si. Ostao si bez oca na kraju rata. U operaciji za oslobođenje Sarajeva, otac, moj deda Neđo Mladić, u borbi protiv ustaša u selu Šunja smrtno je ranjen. Prije toga je stigao da te krsti. On je došao iz partizana, a kum je došao iz četnika i zajedno su te krstili. To je bila tvoja snaga. Još nisi bio ni svjestan, a već si mirio Srbe", kazao je.

Darko je zatim govorio o teškom poslijeratnom životu svog oca i njegove porodice.

"Kasnije, težak poslijeratni život. Tvoja majka odgaja tebe, sestru Milicu, brata Milivoja, brata Bogdana i Marka, koji su ostali kao siročići bez oca i majke. Ona sama, nije se preudavala nikad. Samo Bog zna kako se snašla. Ali uspjela je sve da vas odgoji kao časne i poštene ljude."

Pogledajte 00:33 Darko Mladić govor Izvor: Mondo/Petar Aleksić Izvor: Mondo/Petar Aleksić

"Sanjao si da budeš doktor"

Darko Mladić potom je ispričao kako je njegov otac otišao u vojnu školu i naveo da je prvobitno želio da postane ljekar.

"Otišao si sa 50 dinara i kartonskim koferom u Srednju vojnu školu u Zemunu. Sanjao si da budeš doktor. Falio je 21 dinar opštini da ti da stipendiju i zato si postao vojnik."

Potom je prenio riječi za koje kaže da mu ih je otac kasnije govorio.

"Jedan hirurg na stolu, ako je dobar, spase jedan život, a oficir u borbi, ako je dobar, može da spase hiljade."

"Ti si spasao narod", dodao je Darko Mladić.

U nastavku govora osvrnuo se na ratne godine i situacije u kojima je, prema njegovim riječima, život njegovog oca bio ugrožen.

"Bog te je sam nosio kroz taj ratni vihor. Metak te nije htio. Prošao si helikopterom kroz dalekovod pod naponom. Zajedno smo pali helikopterom u Kupinovu, nikome dlaka s glave nije pala. Tri puta si ranjavan, granate su padale metar, nekoliko metara od tebe. Bog te je čuvao."

"Bog zna, a danas vidimo da cijeli narod zna", dodao je.

"Pokušali su da te ubiju, kupe i uplaše"

Darko Mladić je potom iznio niz tvrdnji o pokušajima da njegov otac bude ubijen, potkupljen i zastrašen.

"Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspjeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspjeli. Pokušali su da te uplaše, ubili su ti ćerku, nisu uspjeli."

Govoreći o sudskim procesima protiv svog oca, iznio je i oštre optužbe na račun međunarodnih sudova.

"I na kraju ostalo im je samo da te tiho poštuju, ali da smišljaju laži o tebi, da bi te omrzli u narodu i u svijetu. Napravili su vještačke sudove za naše junake kako bi pretvorili branioce u zločince, a izdajnike u heroje."

Potom se obratio okupljenima:

"Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac."

Pogledajte 00:33 Darko Mladić govor Izvor: Mondo/Petar Aleksić Izvor: Mondo/Petar Aleksić

"Evo, došao je taj dan"

Darko Mladić je potom govorio o mjestu na kojem će njegov otac biti sahranjen, navodeći da mu je Ratko ranije rekao da upravo tu želi da počiva.

"Ovdje smo izabrali ovo mjesto za vječni počinak naše porodice. Tada si mi rekao da želiš ovdje da legneš. Evo, došao je taj dan."

Zahvalio je svojoj baki na načinu na koji je odgajila njegovog oca i zamolio Ratka za oproštaj ukoliko u nečemu nije bio dostojan vrijednosti koje mu je prenio.

"Hvala tvojoj majci što te je tako vaspitala, što si prenio te vrijednosti na nas i oprosti ako u nečemu, bilo čemu, nisam bio dostojan."

Potom je uslijedio jedan od najemotivnijih dijelova njegovog obraćanja.

"Danas polaziš da se sretneš sa Anom, sa svojom majkom, sa bratom Ilijom, sa sestrom Milicom i sa našim precima. Ali danas izlaziš i pred Lazara i pred Miloša. Pogledaj sa čime izlaziš. Ne moram ništa da nabrajam, narod nam je svjedok, Bog nam je svjedok."

Darko Mladić je tokom govora iznio i optužbe u vezi sa boravkom i zdravstvenim stanjem svog oca u Hagu.

"Neprijatelji su te ubijali u Hagu. Tri puta su pokušali i priznali da si čudom preživio. Početkom ovoga avgusta rekli su mi: 'Sada se nećeš izvući.'"

Nastavio je:

"Uradili su to na naše oči, na moje oči, na oči cijeloga svijeta. Ne znam da li ćemo uspjeti svijetu to da pokažemo. Ali Bog vidi i Bog zna i meni je to dovoljno."

Darko Mladić zatim se ponovo direktno obratio ocu.

"Ja tebi govorim jer nema mrtvih. Ti si samo promijenio svijet u kome obitavaš, u kome tvoje tijelo već odavno nije imalo ni trunke snage da živi, ali ti si živio zahvaljujući svojoj volji. I tako si se borio i pobijedio si."

"Putuj, oče, putuj, komandante"

Na kraju govora Darko Mladić oprostio se od oca.

"Putuj, oče, putuj, komandante. Nama ostaje da se ponosimo tobom i da nikada ne iznevjerimo ono za šta si dao cijeli svoj život i svoju porodicu."

Zahvalio je okupljenima koji su došli da isprate Ratka Mladića.

"Hvala svima. Vi ste naša pobjeda i naša utjeha i ja sam siguran da se moj otac sad raduje zbog svih vas ovdje, zbog djece koja su se rodila, a neko je htio da se ne rode. Ja dobijam pisma od djece koja mi pišu da su rođena zahvaljujući generalu Mladiću."

Potom je govorio o teritorijama do kojih je tokom rata stigla Vojska Republike Srpske.

"Vi svi znate dokle je naša vojska došla, tamo ima Srba. Tamo gdje naše vojske nema, nema više ništa i niko se ne uzbuđuje zbog toga."

Govor je završio porukom da je Ratko Mladić, prema njegovim riječima, i svojom smrću ponovo ujedinio srpski narod.

"Ali mi smo sebi jedini svjedoci i snaga i ovakvi kakvi smo danas bićemo dovijeka, a Ratko je i u svojoj smrti ponovo ujedinio srpski narod, drugi put - prvi put kad je otišao da ga brani i danas kad ga ispraćamo. Hvala vam svima", završio je Darko Mladić.

Vidi opis Sahranjen Ratko Mladić: Emotivan govor sina - "Putuj oče, putuj komandante" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 20 / 20

Po broju prisutnih ovo je jedna od najvećih sahrana održanih u novijoj istoriji srpskog naroda.

Posljednjem ispraćaju komandata Vojske Republike Srpske prisustvovale su hiljade ljudi koje su stigle iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore.

Iz Republike Srpske došli su brojni autobusi u organizacijama lokalnih boračkih organizacija kako bi od svom generalu odali posljednju počast. Mnogi su stigli i privatnim automobilima.

Pored odra Mladića u crkvi na Vidikovcu stajala je Vojska Srbije i generalovi saborci.

Nekadašnji pripadnici Vojske Republike Srpske pratili su vozilo sa tijelom generala sve do njegove vječne kuće na groblju na Topčideru. Tijelo je ispraćeno i uz pratnju policije Srbije.

Opijelu generala Vojske Republike Srpske prisustvovalo je i kompletno rukovodstvo Srpske, kao i veliki broj političara, kako iz Srpske, tako i iz Srbije i regona.

Od generala su se danas oprostili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik Milorad Dodik i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Opijelo je u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu služio NJegova svetost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Hiljade građana bilo je ispred Crkve.

Vidi opis Sahranjen Ratko Mladić: Emotivan govor sina - "Putuj oče, putuj komandante" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 16 16 / 16

Počast generalu Mladiću su odali i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, predsjednik DNS-a Nenad Nešić i drugi.

Od generala su se oprostili i šef Predstavništva Republike Srpske Mlađen Cicović, ministar pravde Srbije Nenad Vujić, ministar kulture Nikola Selaković, ministar za javna ulaganja Srbije Darko Glišić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Bili su prisutni i predstavnici političkih stranaka iz Crne Gore Milan Knežević i Vladislav Dajković, te predstavnici Srba iz Sjeverne Makedonije.

Od generala su se oprostili i ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Hačenko, senator Republike Srpske Aleksandar Vulin, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, sin predsjednika Srbije Danilo Vučić, brojni generali i veterani Srbije i Republike Srpske, motociklisti "Noćnih vukova".

Podsjetimo, Ratko Mladić je umro 27. avgusta, u 84. godini, u zatvorskoj bolnici u Hagu tokom odsluženja kazne doživotnog zatvora. Haški mehanizam je ranije odbio više zahtjeva da bude pušten na liječenje u Srbiju.

Komemoracija Mladiću održana je u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske Srbije u prisustvu porodice, bivših saboraca i pojedinih političara iz Srbije i Republike Srpske.

(MONDO)