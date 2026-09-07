"Ratni zločinac dobio herojsku sahranu": Ovako strani mediji izvještavaju o ispraćaju Ratka Mladića

Vodeći strani mediji poput CNN-a, Gardijana i Rojtersa izveštavaju o sahrani Ratka Mladića, stavljajući u prvi plan masovno prisustvo građana, vojne počasti, ali i oštre osude koje stižu iz EU.

Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović

Vodeći svetski mediji poput CNN-a, Gardijana i Rojtersa izveštavaju o sahrani Ratka Mladića, ističući oštar kontrast između masovnog odavanja počasti u Beogradu i žestokih osuda iz Evropske unije.

U opširnim analizama događaja u Beogradu, strani novinari akcenat stavljaju na atmosferu ispred Crkve Svetog Luke, bilježeći zapažanja o ikonografiji i stavovima prisutnih. Izvještači konstatuju da hiljade okupljenih i dalje doživljavaju bivšeg generala kao heroja, što izaziva međunarodnu uzbunu i direktno ugrožava evropske integracije Srbije.

Američki CNN detaljno opisuje scene ispred crkve na Vidikovcu, primjećujući da su na kovčeg položeni "njegova prepoznatljiva oficirska kapa i sablja", dok ga obezbjeđuju muškarci u maskirnim uniformama. Ovaj medij citira Milana Dobrića, građanina koji je doputovao sa Kosova i Metohije, koji je izjavio da je Mladić "čovjek koji je dao sve u svom životu za srpski narod". On je za CNN dodao: "Drago mi je da jutros ljudi dolaze da mu odaju posebnu počast".

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Britanski Gardijan navodi da su duž ulice okačene srpske zastave, a kao ključni detalj atmosfere izdvaja ogroman transparent razvijen preko puta na kojem piše: "Dobro došao, generale, hvala tvojoj majci što je rodila heroja". U analizi se navodi da "prizori vojnog pompeznog ispraćaja izazivaju osude", a list prenosi oštre riječi evropske komesarke Marte Kos.

"Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Evropu na najmračnije stranice naše novije istorije", citira Gardijan izjavu Marte Kos, dodajući njeno upozorenje da je "veličanje koje prati njegovu smrt nespojivo sa vrijednostima na kojima se gradi put ka EU". Zapažanja britanskog lista upotpunjena su i zvaničnim stavom portparola EU, koji je naglasio da "bilo kakva glorifikacija ratnih zločinaca, negiranje genocida i revizionizam protivriječe najosnovnijim evropskim vrijednostima".

Agencija Rojters fokusira se na organizaciju ispraćaja, bilježeći da su za okupljene obezbjeđeni besplatni autobusi iz većine gradova Srbije i Bosne i Hercegovine. Rojters prenosi zapažanje da se unutar crkve "šest muškaraca, uglavnom ratnih veterana, smjenjivalo na straži pored kovčega", dok porodica prima saučešća. Svoj sud o događaju za ovu agenciju dao je Beograđanin Jovan Vinčić, rekavši: "Vrijeme će pokazati, vrijeme je najbolji sudija koji će pokazati ko je kakav čovjek i kome".

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U oštrom kontrastu sa slikama iz Beograda, Rojters svoj izveštaj prebacuje na ulice Sarajeva, ističući da je sahrana ponovo rasplamsala bolna sjećanja na ratna razaranja. Agencija prenosi riječi Zdravke Gvozdjar, penzionisane farmaceutkinje čiji je devetogodišnji sin stradao od granate tokom opsade.

"Zaista je strašno što se to tamo dešava, jer znam da ima normalnih ljudi koji su protiv toga", izjavila je ona za Rojters i dodala da je Mladić "zaslužio samo da bude zauvijek izbrisan iz sjećanja, a ne da bude promovisan kao heroj".

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Sva tri zapadna medija u svojim zaključcima zapažaju da se kult ličnosti u Srbiji nastavlja uprkos haškoj presudi na doživotni zatvor, te podsjećaju da ovakav ispraćaj posmrtnih ostataka predstavlja jasan signal usporavanja procesa pomirenja na Balkanu.