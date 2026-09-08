Podnesena krivična prijava protiv Mila Đukanovića: Oštećen budžet Crne Gore za više desetina miliona evra

Podnesena krivična prijava protiv Mila Đukanovića zbog sumnje da je oštećen budžet Crne Gore za više desetina miliona evra 2012. godine.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Podnijeta je krivična prijava protiv više lica uključujući i bivšeg predsjednika Crne Gore Mile Đukanovića zbog sumnje da su oštetili budžet Crne Gore 2012. godine za više desetina miliona evra, piše "RTCG". Sumnja se da su zloupotrijebili službeni položaj i da su organizovano kriminalno djelovali u slučaju snabdijevanja električnom energijom Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP).

Podnijeta je krivična prijava protiv Olega Deripaske (ruski državljanin), Mila Đukanovića (tadašnjeg predsjednika Vlade Crne Gore), Igora Lukšića (predsjednika Vlade Crne Gore tokom te godine), Aleksandra Kašćelana (tadašnjeg izvršnog direktora kompanije "Montenegro Bonus"), Vladimira Kavarića (tadašnjeg ministra ekonomije) i Srđana Kovačevića (tadašnjeg predsjednika Odbora direktora "Elektroprivrede Crne Gore").

U krivičnoj prijavi se navodi da je firma "Montenegro Bonus" bila prinuđena da preuzme ulogu posrednika i plaća struju koju je KAP trošio, a nikada nije nadoknadio, čime je ugrožena državna imovina.

Prijava obuhvata optužbe za zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno djelovanje radi sticanja protivpravne koristi privatnim strukturama. Krivičnu prijavu podigla je firma "Montenegro Bonus" preko ovlašćenog Advokatskog društva i advokata dr Vladana Bojića.