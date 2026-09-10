Osuđen bivši ministar Crne Gore: Vodio suprugu po elitnim hotelima, pa račune slao budžetu

Odlukom Višeg suda u Podgorici, nekadašnji ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore pravosnažno je osuđen jer je privatne hotelske račune i troškove restorana sa suprugom refundirao iz državnog budžeta.

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Milutin Simović, bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, osuđen je na šest mjeseci kućnog pritvora zbog produženog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja, prenio je Dan.

Presudu je izrekao Veljko Radovanović, sudija Višeg suda u Podgorici. Simović nije prisustvovao izricanju presude.

Stav suda je da je Simović počinio četiri od 16 radnji iz optužnice i time nanio štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 1.535,30 evra.

Za ostale radnje, koje se takođe odnose na optužbe za zloupotrebu službenog položaja, sud smatra da Simović nije izvršio. Simović je po presudi dužan da na račun države uplati 1.535,30 evra kao naknadu štete. Sud smatra da je Simović privatne troškove prikazivao kao poslovne.

"Kriv je zato što je od 7.6.2017. do 4.8.2020. kao visoki javni funkcioner, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja u Vladi Crne Gore, svjestan djela čije izvršenje je želio, pribavio sebi korist od 1.535,30 evra na štetu budžeta države Crne Gore", rekao je sudija.

Sudija je dodao da je Simović više puta podnosio zahtjev za isplatu sredstava iz budžeta Crne Gore i za refundaciju privatnih troškova, među kojima je i njegov boravak u hotelima sa suprugom. Radi se o boravku u hotelu Splendid, Bianka i o plaćanju usluga restoranima tokom boravka u Rimu.

Sudija Radovanović je kao olakšavajuću okolnost naveo to što Simović nije osuđivan i što je porodičan čovjek. Kao otežavajuću okolnost po stavu suda je to što je bio visoki funkcioner, ministar, kojem su građani dali povjerenje. Sudija je naveo da su optužbe u dijelu u kojem je Simović osuđen nesumnjivo utvrđene.

(Mondo.rs)