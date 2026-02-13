Dubičanin osumnjičen da je oštetio firmu za 2,4 miliona KM

Muškarac D.P. iz Kozarske Dubice osumnjičen je da je kao odgovorno lice u lokalnom pravnom licu oštetio poslodavca za 2.462.826 KM, istovremeno ostvarujući protivpravnu imovinsku korist za sebe i firmu iz Banjaluke, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Prema navodima policije, D.P. je tokom 2024. godine postupao suprotno svojim obavezama u upravljanju imovinom i sredstvima firme, a u periodu od 2015. do 2024. godine omogućio je da firma, čiji je bio zakonski zastupnik, plaća obaveze za drugo pravno lice bez saglasnosti suvlasnika.

Protiv D.P. je Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor podnesen izvještaj zbog sumnje na nezakonito postupanje u privrednom poslovanju i zloupotrebu položaja odgovornog lica.

U zasebnom slučaju, policija je u Prijedoru lišila slobode muškarca M.S. iz Sanskog Mosta zbog krađe automobila marke „fijat“ sa parkinga. Vozilo je pronađeno i vraćeno vlasniku, a protiv M.S. će biti podnesen izvještaj za tešku krađu.