Nesreća u Kozarskoj Dubici: Pješak preminuo, motociklista lakše povrijeđen

Autor Nikolina Damjanić
0

U jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Kozarskoj Dubici jedna osoba je preminula, a jedna je lakše povrijeđena.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U nezgodi je učestvovao motociklista M.L. iz Kozarske Dubice, koji je lakše povrijeđen, i pješak S.T. iz istog grada, koji je usljed teških tjelesnih povreda preminuo u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, jer odgovornim ponašanjem doprinosimo svojoj i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

