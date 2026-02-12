"Najopasniji ubica u istoriji RS i BiH" izlazi iz zatvora: Dubičani strahuju, policija na oprezu

Goran Kotaran iz Kozarske Dubice izlazi na slobodu nakon 20 godina zatvora, potvrđeno je iz Ministarstva pravde Republike Srpske.

Izvor: txking/Shutterstock

Kotaran je osuđen na 20 godina za ubistva Predraga Vrbana (31) zvanog Pedi Lopov 2005. godine i Seada Kanurića (49) zvanog Steva Mucavi 2006. godine.

Obojica su zadavljeni, a njihova tijela su pronađena zakopana u kokošinjcu, odnosno šumi u blizini Kotaranovog imanja u Kozarskoj Dubici. Istom presudom je oslobođen optužbe za ubistvo Aleksandra Aćimovića (22). Kotaranu se i u Švedskoj sudilo za dva ubistva, ali su ga vještaci proglasili neuračunljivim i 2003. je deportovan u BiH.

Prema podacima Ministarstva pravde Republike Srpske, Kotaran se iza rešetaka nalazi od 26. maja 2006. godine, kada je uhapšen i pritvoren. Na izdržavanje kazne upućen je u Kazneno-popravni zavod Foča 31. januara 2008. godine, a od 15. novembra 2024. godine se nalazi u KPZ Banjaluka.

Direktor KPZ Banjaluka Saša Gligorić kaže za ATV da Kotaranu kazna ističe 28. februara 2026. godine, ali budući da taj dan pada na vikend iz zatvora će biti otpušten dan ranije.

"Radi se o jako opasnoj osobi… S obzirom na to da više neće biti pod nadzorom KPZ-a i Ministarstva pravde RS, prošle sedmice smo održali sastanke sa predstavnicima PU Banjaluka, PU Prijedor, PS Kozarska Dubica, te Centrom za mentalno zdravlje i Centrom za socijalni rad kako bi ih upozorili i da bi se pripremila integracija osuđenika u društvenu zajednicu", rekao je Gligorić.

Tema tih sastanaka je, između ostalog, bila bezbjednost zajednice, nadzor Kotarana, ali informacije koje se tiču njegove egzistencije, mjesta boravka, ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, budući da se nalazi pod terapijama i da mu je za pojedine lijekove potreban ljekarski recept.

Informacija o Kotaranovom izlasku na slobodu izazvala je uznemirenje i paniku kod mnogih Dubičana. Više osoba je s Goranom bilo u sukobu, zbog čega strahuju od moguće osvete. Sa pojedincima su već obavljeni razgovori i alarmirana je policija i druge institucije koje će, po izlasku, nadzirati Kotarana da ne dođe do neželjenih posljedica.

Kako saznaje ATV, Kotaran je tokom izdržavanja kazne imao uredno ponašanje. Za 20 godina nije ostvario nikakve pogodnosti, ni benefite, a van zatvora nije proveo ni dana. Registrovan mu je jedan disciplinski prekršaj - posjedovanje mobilnog telefona u ćeliji.

"On ima dosta dijagnoza, ali je stabilan i funkcionalan kada je pod terapijama. Radi se o bivšem sportisti, a duga kazna je uticala i na njegovu fizičku spremu. Još od mladosti ima ozbiljan problem s nogom, koju je više puta operisao. U zatvoru je imao dobro vladanje, ni sa kim nije bio u sukobu i može se reći da je imao respekt drugih osuđenika", kaže izvor ATV.

U zatvoru ga je posjećivala uglavnom majka, koja živi u Švedskoj. U nekoliko navrata na razgovor su mu dolazili razni istražioci, među kojima i oni iz Švedske koji su ga dovodili u vezu sa nerasvijetljenim ubistvima u toj zemlji.

Inače, Kotaran je bio perspektivan rukometaš. Tokom suđenja u Banjaluci Kotaranova odbrana iznosila je šokantne detalje njegovog teškog odrastanja. Navodili su da je Goran bio zlostavljan od strane rođaka i da je sa devet godina pokušao da izvrši samoubistvo.

Kada je imao 16 godina svjedočio je ubistvu svog oca Dušana Kotarana koji je u decembru 1999. godine ubijen u svom kafiću "Baltik" u Kozarskoj Dubici. Za taj zločin osuđen je Rodoljub Bijelić.

Nakon ubistva oca odlazi kod majke u Švedsku, gdje se priključuje kriminalnoj grupi "Original gangsters". Dovođen je u vezu sa "kraljem kocke" Radetom Koturom, švedskim biznismenom porijeklom iz BiH, koji je 2009. osuđen na 14 godina zatvora zbog naručivanja tri ubistva i utaje oko 100 miliona evra poreza.

Kao motiv za ubistvo Vrbana, tužilaštvo je na suđenju tvrdilo da je žrtva imala namjeru da otkrije Kotaranov plan za otmicu Koturovog sina.