Olimpijac postao narko-bos i ubica: FBI nudi 10 miliona dolara za njegovu glavu

Kanađanin Rajan Džejms Veding jedan je od najtraženijih bjegunaca na svijetu, prema FBI.

Izvor: CBC News: The National/Youtube/Printscreen/FBI/X/Printscreen

Nekadašnji olimpijski snouborder Rajan Džejms Veding našao se na listi najtraženijih bjegunaca FBI. On je u septembru prošle godine optužen da je zajedno sa još 15 osoba dilovao kokain u vrijednosti od milijardu dolara. Poznat je pod nadimcima "El Džefi" i "Javni neprijatelj", a najveći sportski uspjeh mu ostaje nastup na Zimskim olimpijskim igrama 2002. godine.

Vjeruje se da se skriva u Meksiku, ali da je potpuno izmijenio izgled estetskim operacijama, te da nije ni nalik nekadašnjem sportisti. Veding je u bjekstvu od 2015, kada je osumnjičen za uvoz kokaina u Kanadu. Takođe, policija ga povezuje sa četiri ubistva u Ontariju. Među njima je i pucnjava iz novembra 2023, kada su stradali indijski turisti koji su bili slučajne mete. Tom prilikom je pogođena i njihova ćerka, koja je preživjela čak 13 pucnjeva.

Ryan James Wedding is#wantedfor his alleged role in leading a violent organized crime network responsible for trafficking drugs into the U.S. and multiple murders to eliminate the competition. Have tips? Call#FBILAat 3104776565.#FugitiveFriday#Rewardhttps://t.co/HCgvgjsSX9pic.twitter.com/gvoIJKnvqT — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles)October 18, 2024

U aprilu 2024. je njegov kriminalni saradnik Endrju Klark platio ubici pod nadimkom Gospodin Savršeni da "raznese glavu" Rendiju Faderu, a nagrada je bila 100.000 dolara. Gospodin Savršeni uhvaćen je u Torontu dvije nedjelje kasnije, a Klark u Meksiku. Veding je i dalje na slobodi, optužen za osam teških kaznenih djela, uključujući tri ubistva.

Američke vlasti nude nagradu od 10 miliona dolara za informacije koje bi pomogle u njegovom hapšenju. Tužioci tvrde da Veding i dalje vodi narko operacije, uključujući mjesečni transport pet tona fentanila u Sjevernu Ameriku. Takođe, tvrde da ima pristup "mreži plaćenih ubica" koji su spremni da izvršavaju njegove naredbe.

Jedan od onih koji su mu se zamjerili je Džonatan Garsija koji mu je nekada bio blizak saradnik i ključni svjedok optužbe, ali je ubijen u martu ove godine.

Djetinjstvo i odrastanje višestrukog zločinca

Veding kanadskoj provinciji Ontario, u porodici skijaša. Njegov otac bio je profesionalni skijaš, stric reprezentativac, a deda i baba su vodili lokalni skijaški klub. Na snijegu je bio još prije nego što je naučio da čita, da nije znao za strah govorio je bivši kanadski skijaš Bobi Alison.

The#FBIhas named Ryan James Wedding to its Ten Most Wanted Fugitives List. Wedding is wanted for his alleged involvement in a large-scale transnational drug trafficking operation and orchestrating multiple murders linked to his criminal enterprise:https://t.co/VD2Z9BLu5Fpic.twitter.com/jV1796iMGu — FBI (@FBI)March 6, 2025

"Mnoga djeca kažu da žele da skijaju brzo, ali zapravo ne žele. Uvijek malo koče, jer postoji strah od pada. Rajan nije imao strah"." Sa skija je prešao na snoubord i sa 12 godina pobijedio u prvoj trci. Tri godine kasnije izabran je u reprezentaciju, a sa 20 se kvalifikovao za Olimpijske igre 2002. u Solt Lejk Sitiju. Tamo je završio na 24. mjestu, ali je njegova karijera obećavala.

Početak kriminalnih radnji

Kako sportska karijera nije išla kako se nadao, počeo je da traži brži put do novca i statusa. Radio je kao izbacivač u noćnim klubovima, ulazio u društvo gangstera i na zabave prepune kokaina. Otac mu je pozajmio 250.000 dolara za posao sa nekretninama, a on je dobit potrošio na luksuzne automobile i stan. Već 2004. je ušao u problem sa policijom kada mu je zaplijenjena velika količina marihuane, ali tada nije optužen.

Ryan James Wedding is a former Olympic snowboarder and Canadian national. Now he's on the FBI's most wanted list.pic.twitter.com/ckuWvAETwp — Pastor Bob Joyce (@Pastor_Bob_Joyc)August 11, 2025

Godine 2008. sreća mu se okrenula u Kaliforniji kada je uhvaćen u policijskoj namještaljci sa 24 kilograma kokaina. Na sudu je rekao: "Kao sportista, uvijek sam učio da nema drugih prilika, a eto, sada tražim upravo to."

Kazna mu je smanjena na 48 mjeseci, a u zatvoru je upoznao Klarka i ostvario druge kriminalne kontakte. Nakon izlaska, prema policiji, vratio se dilovanju. Njegova majka je 2009. izjavila: "Možete imati otvorene mnoge mogućnosti i ipak krenuti pogrešnim putem. Ali to ne znači da ste loša osoba".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:44 U Kini ne jenjava entuzijazam za skijanjem Izvor: Kineska medijska grupacija Izvor: Kineska medijska grupacija

(MONDO)