logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucnjava ispred kafića dobila epilog: Dubičaninu sude jer je ranio muškarca u stomak i napao goste

Pucnjava ispred kafića dobila epilog: Dubičaninu sude jer je ranio muškarca u stomak i napao goste

Autor Dušan Volaš
0

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv T.S. iz Kozarske Dubice zbog sumnje da je počinio krivična djela ubistvo u pokušaju, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Pucao u goste kafane i ranio muškarca, policija ga spriječila da uđe u objekat Izvor: YouTube/Screenshot

U optužnici je navedeno da se T.S. 5. juna prošle godine u Kozarskoj Dubici ispred ugostiteljskog objekta verbalno i fizički sukobio sa P.S. i G.D, otišao kući po pištolj, ispalio dva metka u neposrednoj blizini gostiju lokala, a potom i u stomak oštećenog R.B. koji mu je pokušao oduzeti pištolj.

Pivskom flašom razbio je staklo ulaznih vrata lokala gdje su se sakrili P.S. i G.S, a koja je s unutrašnje strane podupirao G.M, ali je u tom momentu stigla policijska patrola i spriječila T.S. da uđe u unutrašnjost objekta.

Dan kasnije, u porodičnoj kući T.S. u Kozarskoj Dubici pronađeni su puška i meci.

Optužnicu je potvrdio Okružni sud u Prijedoru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kozarska Dubica pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ