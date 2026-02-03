Pucnjava ispred kafića dobila epilog: Dubičaninu sude jer je ranio muškarca u stomak i napao goste

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv T.S. iz Kozarske Dubice zbog sumnje da je počinio krivična djela ubistvo u pokušaju, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Izvor: YouTube/Screenshot

U optužnici je navedeno da se T.S. 5. juna prošle godine u Kozarskoj Dubici ispred ugostiteljskog objekta verbalno i fizički sukobio sa P.S. i G.D, otišao kući po pištolj, ispalio dva metka u neposrednoj blizini gostiju lokala, a potom i u stomak oštećenog R.B. koji mu je pokušao oduzeti pištolj.

Pivskom flašom razbio je staklo ulaznih vrata lokala gdje su se sakrili P.S. i G.S, a koja je s unutrašnje strane podupirao G.M, ali je u tom momentu stigla policijska patrola i spriječila T.S. da uđe u unutrašnjost objekta.

Dan kasnije, u porodičnoj kući T.S. u Kozarskoj Dubici pronađeni su puška i meci.

Optužnicu je potvrdio Okružni sud u Prijedoru.