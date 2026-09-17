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Hapšenje u Banjaluci: Kod Dobojlije pronađen pištolj, tražen zbog nasilja u porodici i teške krađe

Hapšenje u Banjaluci: Kod Dobojlije pronađen pištolj, tražen zbog nasilja u porodici i teške krađe

Autor Dušan Volaš
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Banjalučka policija uhapsila je Ž.L. iz Doboja, kod kojeg je pronađeno nelegalno oružje, a provjerama je utvrđeno da su za njim bile raspisane dvije policijske potrage.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Hapšenje se dogodilo sinoć oko 22.15 časova u Banjaluci, a Dobojlija je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Prilikom intervencije, policijski službenici su kod Ž.L. pronašli i uz potvrdu oduzeli pištolj marke "Crvena zastava" i 29 komada pripadajuće municije, naveli su iz PU Banjaluka.

Nakon privođenja i izvršenih provjera, utvrđeno je da se osumnjičeni već nalazi na potjernicama. Za njim je bila raspisana potraga nadležne policijske stanice Policijske uprave Banjaluka zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Takođe, za Ž.L. je tragao i MUP Federacije BiH, odnosno Policijska stanica Čelić (Tuzlanski kanton), koja ga sumnjiči za krivično djelo teška krađa.

O događaju su obaviještene nadležne službe, a protiv osumnjičenog slijede dalje zakonom predviđene mjere i radnje.

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hapšenje Banjaluka

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