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Uzbuna u banjalučkoj Ugostiteljskoj školi: Učenik prijavio da je postavljena bomba

Uzbuna u banjalučkoj Ugostiteljskoj školi: Učenik prijavio da je postavljena bomba

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Učenik je prijavio da je u Ugostiteljskoj školi u Banjaluci postavljena bomba. Policija izvršila protivdiverzioni pregled i utvrdila da nema bezbjednosnih prijetnji.

zamagljena slika učionice Izvor: Shutterstock

Policijskoj upravi Banjaluka jutros je prijavljeno da se u prostorijama Ugostiteljske škole u Banjaluci nalazi eksplozivna naprava.

Slučaj je prijavio učenik škole koji je od grupe đaka čuo da je u školi postavljena bomba, piše Provjereno.

Policijski službenici odmah su izvršili protivdiverzioni pregled (PDZ) prostorija škole.

Pregledom nije pronađena eksplozivna naprava, a iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je utvrđeno da nema bezbjednosnih prijetnji.

"O svemu je obaviješten dežurni tužilac", navedeno je iz PU Banjaluka.

Policija nastavlja da preduzima mjere i radnje u vezi sa prijavljenim slučajem.

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Tagovi

lažna dojava Banjaluka bomba Ugostiteljska škola

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