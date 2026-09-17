Uzbuna u banjalučkoj Ugostiteljskoj školi: Učenik prijavio da je postavljena bomba

Učenik je prijavio da je u Ugostiteljskoj školi u Banjaluci postavljena bomba. Policija izvršila protivdiverzioni pregled i utvrdila da nema bezbjednosnih prijetnji.
Policijskoj upravi Banjaluka jutros je prijavljeno da se u prostorijama Ugostiteljske škole u Banjaluci nalazi eksplozivna naprava.
Slučaj je prijavio učenik škole koji je od grupe đaka čuo da je u školi postavljena bomba, piše Provjereno.
Policijski službenici odmah su izvršili protivdiverzioni pregled (PDZ) prostorija škole.
Pregledom nije pronađena eksplozivna naprava, a iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je utvrđeno da nema bezbjednosnih prijetnji.
"O svemu je obaviješten dežurni tužilac", navedeno je iz PU Banjaluka.
Policija nastavlja da preduzima mjere i radnje u vezi sa prijavljenim slučajem.