Uzbuna u banjalučkoj Ugostiteljskoj školi: Učenik prijavio da je postavljena bomba

Učenik je prijavio da je u Ugostiteljskoj školi u Banjaluci postavljena bomba. Policija izvršila protivdiverzioni pregled i utvrdila da nema bezbjednosnih prijetnji.

Izvor: Shutterstock

Policijskoj upravi Banjaluka jutros je prijavljeno da se u prostorijama Ugostiteljske škole u Banjaluci nalazi eksplozivna naprava.

Slučaj je prijavio učenik škole koji je od grupe đaka čuo da je u školi postavljena bomba, piše Provjereno.

Policijski službenici odmah su izvršili protivdiverzioni pregled (PDZ) prostorija škole.

Pregledom nije pronađena eksplozivna naprava, a iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je utvrđeno da nema bezbjednosnih prijetnji.

"O svemu je obaviješten dežurni tužilac", navedeno je iz PU Banjaluka.

Policija nastavlja da preduzima mjere i radnje u vezi sa prijavljenim slučajem.