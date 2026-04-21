Dojavljene bombe u školama u Tuzlanskom kantonu: Sve će biti evakuisane

Na području Tuzlanskog kantona dojavljene su bombe u više škola zbog čega će sve škole biti evakuisane radi vršenja kontradiverzionog pregleda.

Izvor: FENA

Dojava je upućena na mejl Uprave policije kantonalnog MUP-a, a evakuacija će uslijediti da bi se mogao obaviti kontradiverzioni pregled.

Radi se na identifikaciji pošiljaoca mejla, saopštila je Uprava policije kantonalnog MUP-a.

Podsjećamo, juče su škole na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) dobile dojave putem elektronske pošte o postavljenim eksplozivnim napravama.

(Srna/Mondo)